Glas generacije, rasprodate dvorane i milioni pregleda Jakova Jozinovića sada imaju svoje prvo veliko diskografsko poglavlje. Konačno je tu novi album koji donosi spoj savremenog pop zvuka, snažnih emocija i produkcije koja bez zadrške prati svetske trendove. Na njemu se nalaze nove pesme poput "Na mjestu mom", "4 Laste", "Meri", "Voljela bi to", "Raj", "Nećeš spavati", "Stol za dvoje" i naslovna "Ja za čuda letim", ali i već etablirani hitovi "Ja volim" i "Polje ruža" - pesme koje su osvojile milione pregleda, radijski etar i srca publike širom regiona.

Objavljen u izdanju K.S.V. Creation, album je rezultat saradnje autora, muzičara i producenata različitih generacija i muzičkih senzibiliteta koji su svojim iskustvom i kreativnošću oblikovali njegovo konačno izdanje. Laura Sučec (laurakojapjeva), Matija Cvek, Josip Palameta, Jerko Drljo, Dragan Brajović i Jelena Trifunović potpisuju tekstove i muziku pesama, dok su Mahir Sarihodžić, Marko Palameta, Srđan Sekulović Skansi, Tomislav Presečki i Zoran Švigi zaslužni za produkciju i njegov prepoznatljiv zvuk.

"Ovaj album za mene je mnogo više od deset pesama. To je priča o poslednjih nekoliko godina mog života, o ljudima koje sam upoznao, emocijama koje sam proživeo i snovima koje sam imao. Svaka pesma nosi deo mene i zato sam posebno srećan što ih napokon mogu podeliti sa publikom. Hvala svima koji su verovali u mene od prvog dana. Bez njih ovaj let ne bi bio moguć. Zahvalan sam svim autorima, muzičarima i ljudima koji su bili deo ovog projekta, a najviše publici koja mi je dala vetar u leđa. Nadam se da će svako na albumu pronaći neku svoju priču i emociju", izjavio je Jakov Jozinović.