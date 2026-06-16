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Bruklin Bekam uputio je surovu prozivku na račun svog svetski poznatog oca fudbalera u televizijskoj reklami vrednoj veliki novac.

Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam izgleda je unovčio porodičnu dramu kako bi promovisao DoorDash - službu za dostavu hrane. Reklama za Svetsko prvenstvo osvanula je na društvenim mrežama nakon što smo otkrili da je Bruklin odbacio pokušaj svoje sestre Harper da se pomire.

"Verovatno se pitate zašto Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. gledam kod kuće? To je duga priča...", rekao je u reklami kroz podrugljiv smešak, a zatim je bacio karte na stočić za kafu. U reklami se takođe potom navodi: "Komplikovano je. Više informacija uskoro."

Sve izgleda kao aluzija na otuđenost dvadesetsedmogodišnjeg Bruklina od njegovih slavnih roditelja Dejvida (51) i Viktorije (52), kao i od braće, sestre i šire porodice, koja traje već duže od godinu dana. Voljeni engleski fudbaler slavno je igrao na tri Svetska prvenstva u fudbalu - 1998, 2002. i 2006. godine. On se trenutno nalazi u Americi gde promoviše Svetsko prvenstvo, a uvodnu utakmicu gledao je sa Tomom Kruzom.

Bes i razočaranje unutar porodice Bekam

"Napraviti reklamu zasnovanu na otuđenju od porodice kao da je to šala, dok mu je porodica skrhana, a sestra i babe i dede neutešni… To deluje pomalo licemerno od nekoga ko tvrdi da želi mir i privatnost, a onda pokušava da unovči sve to. Kaže da ne želi nikakav kontakt sa svojom porodicom, ali sada trguje njihovim imenom koristeći jedno od dostignuća svog oca fudbalera – Svetsko prvenstvo – kao prodajnu tačku u oglašavanju. Bruklin ima apsolutno pravo da ide i zarađuje sopstveni novac - njegovi roditelji podržavaju takvu ambiciju, ali ismevanje duboko ukorenjene, srceparajuće porodične situacije prosto nije u redu," rekao je izvor blizak Bekamovima. ,

Pogledajte u galeriji fotografije Bekamovih sa Mundijala 2026:

1/3 Vidi galeriju Dejvid i Viktorija Bekam i Tom Kruz na Mundijalu 2026 Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Kompanija DoorDash odgovorila je na video-snimak, koji je brzo prikupio hiljade pregleda na mreži, rečima: "Imamo pretpostavku zašto gledaš od kuće…"

Sukob oko tajnog pisma pred kamerama

U međuvremenu, tokom vikenda, njegova četrnaestogodišnja sestra Harper viđena je kako dostavlja pismo kući koju Bruklin deli sa svojom suprugom Nikolom Pelc. Par u tom trenutku nije bio kod kuće i još uvek nije odgovorio. Oni su brzo uzvratili udarac Bekamovima, tvrdeći da je pismo delovalo kao "orkestriran potez njegove porodice", insistirajući na tome da su se zbog toga "osećali neprijatno".

"To što su fotografi bili na licu mesta dok je pismo lično dostavljano govori sve. Ovo je bilo koreografisano za kamere," rekao je portparol para.

Bruklin Bekam, Nikola Pelc Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Međutim, izvor blizak Bekamovima nazvao je to "još jednom neistinitom i nefer optužbom".

Oštre reakcije javnosti i publike

Video-snimak nije naišao na dobar prijem kod pratilaca DoorDash-a.

"Kada moraš stalno da prozivaš svoju porodicu da bi ostao aktuelan", napisao je jedan korisnik.

"Slobodno to zadrži za sebe, druže, već si dovoljno prljavog veša izneo u javnost," dodao je drugi.

"Otac ti je bio slavni fudbaler i čak je igrao na Svetskom prvenstvu. Pokaži malo poštovanja, nezahvalno derište," zaključio je treći.

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