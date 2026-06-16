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Otvaranje kapija čuvenog trkališta u engleskoj pokrajini Berkšir označilo je početak još jednog izdanja prestižnog festivala "Rojal Askot". Britanski suveren Čarls i njegova supruga Kamila svečano su proglasili manifestaciju otvorenom, stigavši pred prepone tribine u tradicionalnoj, otvorenoj dvorskoj kočiji.

Kraljevski par nalazio se na čelu svečane procesije, a društvo u prvoj kočiji pravili su im vojvoda i vojvotkinja od Velingtona. Za ovaj elitni društveni događaj, kralj Čarls je poneo klasičan sivi frak u kombinaciji sa crnim cilindrom. Kraljica Kamila se pojavila u elegantnoj svetloplavoj haljini sa diskretnim cvetnim detaljima na dekolteu, koju je upotpunila šeširom u istoj nijansi.

Pogledajte u galeriji fotografije kralja Čarlsa i kraljice Kamile na Rojal Askotu:

1/5 Vidi galeriju Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Jacqueline Lawrie/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odmah iza njih, u drugoj kočiji, vozili su se princeza Ana, njen bratanac Piter Filips sa svojom novom izabranicom Harijet Sperling, kojima je ovo ujedno bilo i prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti posle svadbe, kao i Kamilin sestrić Ben Eliot.

Poznate zvanice i stroga modna pravila

Nešto kasnije, aristokratskoj povorci su se priključili vojvoda i vojvotkinja od Glostera, Kamilina sestričina Alis Eliot, ali i ćerka princeze Ane, proslavljena jahačica Zara Tindal u pratnji supruga, nekadašnjeg ragbiste Majka Tindala, kao i upravnik celog kompleksa Fransis Bruk.

Pristup ekskluzivnoj kraljevskoj loži i ove sezone podrazumeva besprekorno poštovanje rigoroznog kodeksa oblačenja. Za gospodu su obavezna svečana dnevna odela sa cilindrima, dok dame moraju da nose suknje propisane dužine do kolena i specifične šešire čija osnova ne sme biti manja od tačno utvrđenih dimenzija.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon svečanog defilea, Čarls i Kamila su zauzeli svoja mesta na raskošno uređenom kraljevskom balkonu, odakle su sa velikim interesovanjem posmatrali i analizirali prve trke na stazi.

Monarhova strast prema konjičkom sportu

Britanski kralj redovno posećuje ovu manifestaciju svake godine otkako je stupio na presto. Njegova duboka povezanost sa ovim sportom najbolje se ogleda u uspehu od pre nekoliko godina, kada je njegov lični konj "Pustinjski heroj" odneo pobedu na njegovom debitantskom "Rojal Askotu" u svojstvu monarha, što je za njega predstavljalo izuzetno dirljiv i profesionalno važan trenutak.

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