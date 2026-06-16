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Muzički spektakl godine zvanično je počeo, a planetarno popularna zvezda Riki Martin uskoro će izaći na scenu festivala "Belgrade River Fest", a prostor tik uz reku preplavila je neverovatna latino energija. Veliki broj fanova, među kojima su i brojni državljani drugih zemalja, uveliko je pristigao, a među prvima se pojavila čuvena pevačica Anđela Vujović Angellina.

00:14 Angelina prva stigla na koncert Rikija Martina Izvor: Kurir

Angellina se pojavila u društvu prijatelja, a za koncert portorikanskog pevača izabrala je bež haljinu sa dubokim dekolteom, a stil je upotpunila prigodnim aksesoarima.

00:14 Angelina skockana od glave do pete: Stigla na nastup Rikija Martina u Beogradu na vodi Izvor: MONDO

Ubrzo je pristigla i Breskvica, za koju je malo reći da je zasenila stajlingom.

"Iako znam njegove pesme, nisam generacija koja je odrastala uz njegove hitove, dosta sam mlađa. Radujem se da vidim kako će uživo izgledati ova svetska produkcija," rekla je Breskvica za Kurir i kroz smeh dodala da njen provokativni stajling ipak nije za popularnog pevača.

Breskvica se osvrnula i na portorikanse zvezde i istakla da svi poznati treba da gaje nadu da će jednog dana biti barem upola voljeni kao i on.

"Baš mi je drago što sam ovde i zaista želim da vidim kako to izgleda uživo, jer do sada nisam imala prilike da ispratim tako veliku svetsku zvezdu," rekla je Breskvica za Kurir i istakla da bi od poznatih volela da upozna Lanu Del Rej.

00:12 Breskvica stigla na koncert Rikija Martina Izvor: Kurir

Breskvica je takođe istakla da u planu ima nove projekte na kojima već uveliko vredno radi, kao i da je prezadovoljna reakcijama i rezultatima svog poslednjeg albuma.

Među prvima je, takođe, pristigla i zvezda neprocenjivog glasa Jelena Tomašević ne krivši svoje uzbuđenje što će čuti legendu uz koji su mnogi od nas odrasli.

"Svi se sećamo hitova Rikija Martina kad smo bili deca tako da sam zaista srećna što ćemo baš u Beogradu imati priliku da ga slušamo i gledamo izbliza. Velika je to stvar za Beograd," kazala je Jelena i istakla da je radosna i zbog toga što je tu da upriliči i peti rođendan Belgrade River Fest-a.

03:17 Jelena Tomašević otkrila koja Rikijeva pesma je opisuje Izvor: Kurir

"Na prvom Belgrade River Festu imala sam čast da pevam sa Androm Bočelijem što je, pored Evrovizije, jedna od najlepših stvari koja mi se desila u poslovnom smislu," istakla je i dodala da će večeras njen suprug Ivan Bosiljčić propustiti koncert iz privatnih razloga.

Za prve redove spremna je i Marija Mikić koja je došla u društvu Stevana Radivojevića, a koja za beogradsku manifestaciju odabrala belo, crnu kreaciju sa zavidnim dekolteom.

00:21 Marija Mikić na koncertu Rikija Martina Izvor: Kurir

Za spektal je oran i Filari koji je u džep belog odela zadenuo crvenu ružu spremnu samo za Rikija.

00:23 Filari na koncertu Rikija Martina. Izvor: Kurir

Takođe je stigla i porodica Karić, Sandra Šaš, kao i voditelji Star specijala - Ivan Kleut i Olivija Jontić, ali i Svetlana Ceca Ražnatović.

00:13 Voditelji Stars specijala na koncertu Rikija Martina Izvor: Kurir

Koncert Rikija Martina mesecima unazad podizao je tenziju u celom regionu, a ekipa Kurira zabeležila je prve trenutke uoči koncerta.

Oduševljenje Beogradom

Podsetimo, Riki Martin je u srpsku prestonicu stigao pre tri dana, želeći da detaljno upozna grad pre nego što izađe pred publiku. Tokom svog boravka, pevač je sa ćerkom obišao istorijski kompleks Kalemegdan, gde je proveo nekoliko sati uživajući u pogledu na ušće Save u Dunav i arhitekturu beogradske tvrđave.

Da je potpuno opčinjen srpskom tradicijom i gostoprimstvom svedoči i podatak da je tokom obilaska grada kupio šajkaču i srpsku zastavu, koje će kao posebne suvenire i uspomenu na ovaj istorijski boravak u Beogradu poneti sa sobom.

Pogledajte video: Porodica Karić i Sandra Saš na koncertu Rikija Martina

