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Muzički spektakl o kojem će se dugo pričati uveliko Beograd drži na nogama, a svetska zvezda Riki Martin izašao je na scenu festivala Belgrade River Festa, a prostor tik uz reku u sekundi je eksplodirao od latino ritmova. Već sa prvim taktovima uvodne pesme, harizmatični portorikanski pevač podigao je hiljade ljudi na noge, apublika je njegov izlazak ispratila ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

00:11 Atmosfera na koncertu Rikija Martina Izvor: Kurir

Emotivno obraćanje beogradskoj publici

Odmah na početku nastupa, Riki Martin se sa širokim osmehom obratio prepunom gledalištu, ne skrivajući oduševljenje atmosferom koja ga je dočekala u glavnom gradu Srbije.

"Već osećam da će biti veoma divno veče. Osećam to u vašoj energiji i vidim u vašim osmesima. Već uveliko plešete, večeras će biti fantastično, veoma posebno veče. Ja sam spreman, nadam se da ste i vi. Dame i gospodo, ovo je moj prvi put u Srbiji. Doneo sam svoju muziku i kunem se da ću ostaviti svoju dušu na ovoj sceni. Obećavam da će večeras biti takav provod da ćete se osećati kao da ste započeli godišnji odmor. Zaboravimo na sve probleme, na ratove, večeras smo slobodni. Hvala ti, Beograde," poručio je slavni pevač i izazvao novi talas oduševljenja.

01:03 Riki Martin se obratio beogradskoj publici Izvor: Kurir

Krem domaće scene u prvim redovima

Koncert planetarne muzičke ikone privukao je ogroman broj poznatih ličnosti sa srpske javne scene, pa su ekskluzivne lože i VIP sektori bili ispunjeni do poslednjeg mesta. Među zvanicama koje su došle da uživaju u audio-vizuelnom spektaklu našle su se najveće domaće muzičke zvezde Svetlana Ceca Ražnatović i Milica Pavlović, kao i njihove koleginice Jelena Tomašević, Breskvica, Marija Mikić i Anđela Vujović Angelilina.

Pogledajte kadrove sa koncerta Rikija Martina:

1/8 Vidi galeriju Koncert Rikija Martina na Belgrade River Fest-u Foto: Kurir

U publici su viđeni i članovi porodice Karić, poznati frizer Stevan Radivojević, influenserka Sandra Šaš, kao i glumica Anica Lazić. Ovaj prestižni događaj nisu propustili ni popularni voditelji emisije "Stars specijala" Ivan Kleut i Olivija Jontić, koji su se pridružili odličnoj atmosferi uz reku.

Pogledajte video: Koncert Rikija Martina na Belgrade River Festu