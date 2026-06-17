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Vanja Nenadić je sa suprugom i glumcem Markom Todorovićem nedavno dobila drugo dete, a glumica se sada javila iz porodilišta fotografijom na Instagramu.

Vanja je na Instagramu objavila fotografiju sa sinom, kome su dali ime Feđa, na kojoj joj beba leži na grudima, dok ona ima osmeh na licu.

Vanja Nenadić sa sinom Feđom u porodilištu Foto: instagram/vanjnj

"Svete, stigao je Feđa, mili moj, budi svoj, mame su kraljice", stoji u opisu fotografije koju je Vanja Nenadić objavila.

Inače, ime Feđa je sve popularnije muško ime koje se najčešće vezuje za rusko ime Fjodor ili Teodor, a nosi značenje – „Božji dar“ ili „dar od Boga“.

Sinu Jakši prošlog leta priredili krštenje i prvi rođendan

Glumački par je prošlog leta organizovao krštenje starijeg sina Jakše na praznik Male Gospojine. Tom prilikom su na jednom salašu okupili članove porodice i prijatelje, a uz svečanost su obeležili i dečakov prvi rođendan.

Foto: instagram/marko_todorovic

Vanja je tada na društvenim mrežama podelila nekoliko emotivnih trenutaka sa proslave i napisala:

"Jakša je primio svoj prvi blagoslov.“

Glumica i njen suprug privatni život uglavnom čuvaju daleko od javnosti, ali najvažnije porodične trenutke povremeno podele sa pratiocima.

Ljubav im se rodila tokom zajedničkog rada

Vanja Nenadić i Marko Todorović upoznali su se kao kolege, a njihov odnos je najpre prerastao u blisko prijateljstvo. Zajednički rad na predstavi „Tramvaj zvani želja“ dodatno ih je zbližio, nakon čega su započeli emotivnu vezu.

U galeriji pogledajte fotografije Vanje Nenadić i Marka Todorovića:

1/6 Vidi galeriju Vanja Nenadić i Marko Todorović imaju dvoje dece Jakšu i Feđu. Foto: instagram/vanjnj

Njihova ljubav kasnije je krunisana brakom, a potom i rođenjem sinova Jakše i Feđe.

Oboje ostvarili zapažene glumačke karijere

Vanja Nenadić pripada generaciji zapaženih mladih domaćih glumica. Rođena je u Somboru, a glumu je studirala u Beogradu. Šira publika upoznala ju je kroz uloge u serijama „Biser Bojane“, „Tajkun“ i „Tajne vinove loze“.

Marko Todorović završio je glumačku akademiju na Cetinju, a publika ga je gledala u serijama „Tvrđava“ i „Koža“, kao i u filmovima „Toma“ i „Kralj Petar Prvi“.

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