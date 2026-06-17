Riki Martin na koncertu u Beogradu dok se na velikom video-bimu prikazuje zastava Srbije

Slušaj vest

Svetska latino-pop zvezda Riki Martin priredila je publici u Beogradu veče ispunjeno muzikom, plesom i snažnom energijom. Pevač je u okviru Belgrade River Festa nastupio u Beogradu na vodi, gde je izveo neke od najvećih hitova iz svoje višedecenijske karijere.

Riki Martin na koncertu u Beogradu dok se na velikom video-bimu prikazuje zastava Srbije Foto: Privatna arhiva

Posebno oduševljenje među posetiocima izazvao je trenutak kada se preko velikog video-bima iza bine zavijorila zastava Srbije. Publika je ovaj gest pozdravila glasnim ovacijama, dok je Martin tokom večeri više puta pokazao koliko mu znači podrška koju je dobio na svom prvom koncertu u našoj zemlji.

„Ostaviću dušu na sceni“

Video: Emotivni govor Rikija Martina:

00:35 "Beograde ovo je za tebe, zaboravimo na ratove": Emotivan govor Rikija Martina tokom koncerta u prestonici Izvor: MONDO

Riki Martin se publici obratio već na početku nastupa, poručivši da oseća energiju ljudi koji su godinama priželjkivali njegov dolazak u Srbiju.

„Osećam da će biti lepo veče, osećam vašu energiju, vidim vaše osmehe. Ovo je moj prvi koncert u Srbiji, ostaviću dušu na sceni. Osetite se kao da ste na odmoru, zaboravite sve spoljne okolnosti, večeras smo svi slobodni“, poručio je Martin na početku koncerta.

Pogledajte u galeriji fotografije sa spektakularnog koncerta Rikija Martina u Beogradu:

1/22 Vidi galeriju Riki Martin koncert u Beogradu Foto: Marko Karović

Koncert je otvorio pesmom „Maria“, jednim od svojih najprepoznatljivijih hitova, a potom su usledile numere „Love You for a Day“, „Shake Your Bon-Bon“, „She's All I Ever Had“, „Nobody Wants to Be Lonely“ i druge pesme koje su obeležile njegovu karijeru.

Nastup su pratili atraktivne koreografije, vizuelni efekti i raskošna scenska produkcija, dok je publika gotovo sve vreme pevala i igrala zajedno sa poznatim Portorikancem.

Video: Riki Marin izveo numeru "Living la vida loca"