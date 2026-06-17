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Britanski voditelj i novinar Džeremi Klarkson prvi put je javno govorio o teškoj dijagnozi koja mu je promenila život. Nekadašnji domaćin emisija „Top Gear“ i „The Grand Tour“ otkrio je u završnim epizodama pete sezone serijala „Clarkson's Farm“ da boluje od agresivnog oblika raka prostate.

Džeremi Klarkson Foto: Cpuk, celebrityphotosuk.com / Alamy / Profimedia

Bolest je, kako je objasnio, otkrivena u ranoj fazi, ali će zbog lečenja morati privremeno da se povuče iz svakodnevnih poslova na farmi. Poslednje dve epizode pete sezone objavljene su 17. juna na platformi Prajm video.

Upozorio gledaoce da ih očekuju teške scene

Foto: Printskrin/jutjub

Uoči objavljivanja završnih epizoda, Klarkson se obratio pratiocima na Instagramu i priznao da će ovog puta gledati znatno drugačiji sadržaj od onoga na koji su navikli.

Stižu ozbiljne vesti iz "Clarkson's Farm". Obično se trudimo da serija bude mirna, šarmantna i vedra, ali poslednje dve epizode, koje izlaze večeras, nisu ništa od toga. Teške su za gledanje. Zaista, zaista teške.

Serijal je sniman od kraja 2024. do septembra 2025. godine, a Klarkson je za dijagnozu saznao u maju 2025, nakon lekarskog pregleda i biopsije.

Džeremi Klarkson Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Saradnicima saopštio da ima rak

Jedan od najpotresnijih trenutaka dogodio se tokom razgovora Klarksona sa upravnikom farme Čarlijem Ajrlandom i Kalebom Kuperom. Dok su razgovarali o planovima i poslovima koji ih očekuju, voditelj im je iznenada saopštio vest.

Klarkson se naslonio u stolici i, dok se borio da zadrži prisebnost, rekao:

- Imam rak.

Foto: Mark Large / dmg media / Profimedia

Vidno potreseni Kaleb odmah ga je upitao gde se bolest nalazi, ali Klarkson u tom trenutku nije želeo da govori o detaljima.

- Gde se nalazi, to se nikoga ne tiče. Znam za dijagnozu još od maja.

Kasnije je otkriveno da je reč o raku prostate. Klarkson je naglasio da su lekari bolest pronašli veoma rano, ali i da su rezultati pokazali da je njen oblik agresivan.

- Imao sam pregled još u maju. Posle biopsije potvrđeno je da imam rak i da je agresivan, ali je otkriven veoma rano - rekao je on.

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