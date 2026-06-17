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Planetarna muzička zvezda Leni Kravic doputovao je u Beograd uoči velikog koncerta na Ušću koji će održati večeras, a pažnju javnosti privukli su i zahtevi koje je njegov tim dostavio domaćim organizatorima.

Američki roker, poznat po profesionalnom odnosu prema svakom nastupu, pripremio je preciznu rajder listu koja obuhvata tehničke uslove na bini, ali i izgled prostora u kojem će boraviti pre izlaska pred publiku.

Leni Kravic u Beogradu papraco Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kravic, kako se navodi, posebnu pažnju posvećuje kvalitetu zvuka, ishrani, odmoru i atmosferi u bekstejdžu, zbog čega je organizacija njegovog nastupa zahtevala detaljne pripreme.

Svetli tonovi i bele ruže u bekstejdžu

Prostor iza scene trebalo je da bude uređen jednostavno, bez suvišnih detalja, ali istovremeno dovoljno udobno da pevaču omogući odmor i pripremu pred koncert.

Leni Kravic na Rolan Garosu Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Kravic je navodno tražio nameštaj u svetlim tonovima, kao i posebnu prostoriju namenjenu isključivo relaksaciji i koncentraciji pre nastupa.

Na njegovoj listi našlo se i sveže cveće, a posebno bele ruže, koje bi trebalo da doprinesu mirnoj i prijatnoj atmosferi iza scene, navodi Informer.

Na meniju lagana i veganska hrana

Leni Kravic godinama je poznat po zdravom načinu života i disciplini kojoj ostaje dosledan čak i tokom zahtevnih turneja. Upravo zbog toga njegov meni u Beogradu čine uglavnom lagani, organski i veganski obroci.

Organizatori su morali da obezbede sveže voće i povrće, ceđene sokove, organske čajeve, domaći med i kvalitetnu kafu.

Vila Lenija Kravica Foto: printscreen/instagram/90sanxiety

Muzičar, koji i u sedmoj deceniji privlači pažnju odličnom fizičkom formom, više puta je govorio o značaju pravilne ishrane i redovnog vežbanja, pa ne iznenađuje što su takvi zahtevi deo njegove koncertne rutine.

Posebni zahtevi za binu i ozvučenje

Najveći deo priprema odnosio se na tehničku produkciju, jer Kravic insistira na kvalitetnom zvuku i precizno usklađenoj rasveti.

Za njegov nastup bilo je potrebno obezbediti razglas koji može da iznese snažan spoj roka, fanka i soula, po kojem je poznat tokom čitave karijere.

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