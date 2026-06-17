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Dok hrvatska fudbalska reprezentacija završava pripreme za prvi nastup na Svetskom prvenstvu, Ivana Knol već je doputovala u Dalas, gde će njihov tim odmeriti snage sa selekcijom Engleske.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica prethodno je boravila u Los Anđelesu, a dolaskom u grad domaćin utakmice poručila je da je spremna da svoju reprezentaciju bodri na još jednom velikom takmičenju. Ovo će biti četvrto Svetsko prvenstvo na kojem će pratiti Hrvatsku.

Ivana Knol u Dalasu prati Mundijal 2026.jpg
Ivana Knol u Dalasu prati Mundijal 2026 Foto: Instagram/knolldoll

Posle utakmice staje za DJ pult

Knol ovoga puta neće biti samo na tribinama. Nakon susreta Hrvatske i Engleske nastupiće kao di-džej na zvaničnoj žurki koja će biti održana u Dalasu.

Ona se poslednjih godina sve više posvećuje muzici i nastupima, pa će boravak na Svetskom prvenstvu spojiti sa svojim angažmanom za DJ pultom.

Fotografije iz Rusije donele joj svetsku popularnost

Pogleadajte u galeriji njene vrele kadrove sa tribina, gde je bujno poprsje u prvom planu:

Ivana Knol na tribinama Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia, Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia, William Volcov / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ivana Knol privukla je pažnju međunarodne javnosti tokom Svetskog prvenstva održanog u Rusiji 2018. godine. Njene fotografije sa tribina brzo su se proširile društvenim mrežama i svetskim medijima, dok su je navijačke kombinacije inspirisane hrvatskim crveno-belim kockicama učinile prepoznatljivom i van regiona.

Od tada redovno prati reprezentaciju Hrvatske na velikim sportskim takmičenjima, a posebno zapažen boravak imala je i na prethodnom Mundijalu.

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 Video: Ivana Knol

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Ivana Knol trenira  Izvor: instagram/knolldoll