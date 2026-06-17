Najpoznatija Hrvatska navijačica stigla u SAD: Ivana Knol spremna da bujnim dekolteom zapali stadion
Dok hrvatska fudbalska reprezentacija završava pripreme za prvi nastup na Svetskom prvenstvu, Ivana Knol već je doputovala u Dalas, gde će njihov tim odmeriti snage sa selekcijom Engleske.
Jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica prethodno je boravila u Los Anđelesu, a dolaskom u grad domaćin utakmice poručila je da je spremna da svoju reprezentaciju bodri na još jednom velikom takmičenju. Ovo će biti četvrto Svetsko prvenstvo na kojem će pratiti Hrvatsku.
Posle utakmice staje za DJ pult
Knol ovoga puta neće biti samo na tribinama. Nakon susreta Hrvatske i Engleske nastupiće kao di-džej na zvaničnoj žurki koja će biti održana u Dalasu.
Ona se poslednjih godina sve više posvećuje muzici i nastupima, pa će boravak na Svetskom prvenstvu spojiti sa svojim angažmanom za DJ pultom.
Fotografije iz Rusije donele joj svetsku popularnost
Pogleadajte u galeriji njene vrele kadrove sa tribina, gde je bujno poprsje u prvom planu:
Ivana Knol privukla je pažnju međunarodne javnosti tokom Svetskog prvenstva održanog u Rusiji 2018. godine. Njene fotografije sa tribina brzo su se proširile društvenim mrežama i svetskim medijima, dok su je navijačke kombinacije inspirisane hrvatskim crveno-belim kockicama učinile prepoznatljivom i van regiona.
Od tada redovno prati reprezentaciju Hrvatske na velikim sportskim takmičenjima, a posebno zapažen boravak imala je i na prethodnom Mundijalu.
Video: Ivana Knol