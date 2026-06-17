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Da li su Tom Kruz i Elsina Kajrova svojoj ljubavi dali drugu šansu? Upravo to se pitaju brojni obožavaoci nakon što su se zajedno pojavili na ceremoniji dodele zvezde na Holivudskoj stazi slavnih posvećenoj Dejvidu Bekamu u Los Anđelesu.

Tom Kruz, Dejvid Bekam Foto: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia

Njihov zajednički dolazak odmah je pokrenuo nova nagađanja o prirodi njihovog odnosa, posebno nakon što je Kruz tokom 2025. godine povezivan sa glumicom Anom de Armas.

Tom Kruz je za ovu priliku odabrao elegantno tamnoljubičasto odelo u kombinaciji sa tamnom košuljom i crnim cipelama, dok je Elsina privukla poglede u svetloplavoj košulja-haljini sa plisiranom mini suknjom i belim detaljem u struku.

Izgled je upotpunila belim salonkama i futurističkim naočarama za sunce, koje su njenom stajlingu dale moderan pečat.

Njihovo pojavljivanje zajedno bilo je dovoljno da ponovo pokrene priče o mogućem obnavljanju romanse.

Ko je Elsina Hajrova?

Elsina Hajrova je britanska državljanka ruskog porekla i bivša manekenka koja se godinama kreće u elitnim društvenim krugovima.

Ćerka je ruskog političara Rinata Hajrova, a ranije je bila u braku sa biznismenom Dmitrijem Cvetkovim. Njihov razvod 2022. godine privukao je veliku pažnju medija zbog sporova oko luksuzne imovine, nekretnina i skupocenih kolekcija. Majka je dvoje dece.

Ljubav koja je kratko trajala

Glasine o vezi Toma Kruza i Elsine prvi put su se pojavile krajem 2023. godine, kada su viđeni zajedno na ekskluzivnoj zabavi u Londonu.

Tokom narednih meseci navodno su se viđali na privatnim večerama i društvenim događajima, a izvori su tvrdili da je veza postajala sve ozbiljnija. Kruz je, prema pisanju medija, čak upoznao i njenu decu.

Ipak, već početkom 2024. pojavile su se informacije da su raskinuli, navodno u prijateljskim odnosima.

Šta se dogodilo posle Ane de Armas?

Ana de Armas Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon raskida sa Elsinom, Tom Kruz je tokom 2025. godine više puta viđen sa Anom de Armas, što je izazvalo nagađanja da su u vezi. Ipak, nijedno od njih nikada nije javno govorilo o prirodi njihovog odnosa, a priče o romansi vremenom su utihnule.

Sada je zajedničko pojavljivanje sa Elsinom Hajrovom ponovo podstaklo spekulacije da je slavni glumac obnovio vezu sa nekadašnjom partnerkom.

Za sada ni Tom Kruz ni Elsina Hajrova nisu komentarisali glasine, ali njihovo pojavljivanje na jednom od najfotografisanijih događaja u Holivudu bilo je dovoljno da pokrene nova pitanja o tome da li je stara ljubav ponovo pronašla put do sreće.

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