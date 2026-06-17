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Riki Martin održao je sinoć spektakularni koncert u Beogradu, u okviru Belgrade River Festa. Latino zvezda godinama je otvoreno govorio o svom privatnom životu i putu koji je prošao pre nego što je javno otkrio da je gej. Međutim, latino zvezda svojevremeno je iznela i iznenađujuće priznanje – tokom odrastanja u Portoriku i sama je pokazivala netrpeljivost prema pripadnicima LGBT zajednice.

Pogledajte u galeriji fotografije sa koncerta Rikija Martina u Beogradu:

1/22 Vidi galeriju Riki Martin koncert u Beogradu Foto: Marko Karović

Pevač je objasnio da su takvo ponašanje izazivali strah, nesigurnost i teško prihvatanje sopstvene seksualnosti. Tek mnogo godina kasnije shvatio je da je predrasude koje su postojale u njegovom okruženju usvojio i okrenuo protiv drugih ljudi.

„Usvojio sam homofobiju“

Riki Martin Foto: Mimmo Carriero-/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Martin je u intervjuu za australijsko izdanje magazina „GQ“ priznao da je kao mladić maltretirao ljude za koje je pretpostavljao da su homoseksualci.

- Kada se sada osvrnem na taj period, shvatam da sam maltretirao ljude za koje sam znao da su gej. Usvojio sam homofobiju. Bilo mi je teško da to shvatim i želeo sam da pobegnem od toga - rekao je Riki Martin.

Pogledajte u galeriji fotografije Rikija Martina sa letovanja:

1/6 Vidi galeriju Riki Martin na Malti Foto: printscreen/instagram/ricky_martin

Njegove reči privukle su veliku pažnju javnosti jer je pevač otvoreno priznao da se, pre nego što je prihvatio sebe, ponašao na način kojim je povređivao druge. Martin je javno saopštio da je gej 2010. godine, nakon dugog perioda tokom kojeg je svoj emotivni život čuvao daleko od javnosti.

Očinstvo mu promenilo pogled na život

Veliku prekretnicu u njegovom životu predstavljalo je rođenje blizanaca Matea i Valentina. Pevač je objasnio da je tada shvatio da ne želi da mu deca odrastaju u domu u kojem se krije istina.

Riki Martin šeta Kalemegdanom sa ćerkom Foto: printscreen/instagram/ricky_martin

- Nisam želeo da oni odrastaju u kući punoj laži ili da misle da nešto nije u redu sa tim što je neko gej - ispričao je Martin.

Kako je naveo, očinstvo mu je pomoglo da jasnije sagleda život, prihvati sopstveni identitet i prestane da se rukovodi očekivanjima okoline.

Martin je u pismu objavljenom na njegovoj veb stranici izjavio:

Riki Martin Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Reč "sreća" od danas za mene dobija novo značenje. Bio je to veoma intenzivan proces. Svaka reč koju napišem u ovom pismu rođena je iz ljubavi, prihvatanja, distanciranja i pravog zadovoljstva. Pisanje ovoga je čvrst korak ka mom unutrašnjem miru i vitalni deo moje evolucije. Ponosan sam što mogu da kažem da sam srećan homoseksualac. Veoma sam blagosloven što sam ono što jesam - naveo je u svom otvorenom pismu.

Sve same lepotice sa njim

Pre nego se venčao s umetnikom Džvanom Jozefom 2017. godine, Riki Martin je od 2008. do 2014. bio u vezi s Karlosom Gonzalezom, a pre njega je bio u vezi s Nejtanom Lejnom. Njegov raniji ljubavni život obeležile su samo žene. Na spisku devojaka s kojima je bio našle su se Ines Misan, Maital Saban, Adriana Biega, Lili Melgar, Rebeka de Alba i Gabrijela Sabatini.

Riki Martin se venčao s umetnikom Džvanom Jozefom 2017. godine Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Seksulana orijentacija Rikija Martina je uvek bila intrigantna tema, pa su ga o tome pitali i jednom prilikom pre dvadesetak godina, odnosno deset godina ranije pre nego je priznao da je gej. Međutim, tada se nije osećao dovoljno hrabro da otkrije istinu i danas zbog toga malo žali.

- Mnogi me pitaju da li bih učinio nešto drugačije. Pa možda bih pre 2010. godine u intervjuu kada su me pitali o seksualnoj orijentaciji otkrio da sam gej. Bilo bi sjajno da sam to tada učinio, jer bih se osećao neverovatno. Kada je reč o mojoj seksualnosti i o tome ko sam ja, želim da pričam o onome što me čini, o svemu što ja jesam. Jer ako to skrivate, nalazite se između života i smrti - poručio je muzičar.

Zašto je tek u 38. godini otkrio da je gej

Riki Martin Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Riki Martin nije smeo da javno obelodani svoju tajnu kako ne bi ugrozio karijeru.

- Trebalo mi je dosta vremena da skupim hrabrost. Bio sam okružen prijateljima koji su mi govorili da sa tim ni slučajno ne izlazim u javnost, kao i da će to sigurno biti kraj moje karijere – rekao je pevač.

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