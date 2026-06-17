Slušaj vest

Latino zvezda Riki Martin sinoć je održao veliki koncert u Beogradu, a u prestonici Srbije već dva dana boravi sa svojom porodicom. Sudeći po novinarskim izveštajima, slavni muzičar se bukvalno ne odvaja od svoje ćerke i maksimalno uživa u svakom trenutku sa svoje četvoro dece. I dok se fanovi užurbano spremaju za večerašnji spektakl, mnogi su se prisetili njegovog ogromnog hita iz 1999. godine i prelepe devojke koja mu je tada potpuno ukrala šou.

Hrvatska manekenka Nina Morić bila je glavna zvezda tog čuvenog spota, a jedan vreli trenutak pred kamerama apsolutno niko nije očekivao.

Nina Morić u spotu Rikija Martina Foto: printscreen YT

Bivša zagrebačka manekenka je te davne godine zavodljivo plesala u spotu za poznatu pesmu Livin la vida loka, koja je munjevito osvojila ceo svet. Osim što je zavodljivo igrala i polivala Rikija Martina vrelim voskom, Nina je ovu jedinstvenu priliku iskoristila da na silu poljubi miljenika ženske populacije.

To svakako nije bio deo originalnog scenarija, ali je ona ipak uspela u nečemu o čemu su tada maštali milioni žena širom planete.

"Kad sam mu stavila jezik u usta, u čudu me pogledao i rekao: Ovo nije bilo planirano", otkrila je kasnije Nina.

Ona je Rikija opisala kao izuzetno senzualnog muškarca koji se super ljubi, dok je on za nju rekao da ima zadivljujuće telo i da je san svakog muškarca.

Riki Martin i Nina Morić Foto: printscreen YT

Iako su joj mnoge dame tada beskrajno zavidele, pevač im je svima ugasio svaku nadu kada je dve hiljade i desete godine zvanično potvrdio da je homoseksualac.

Od tog čuvenog snimanja prošlo je mnogo vremena, čitavih 27 godina, ali se taj poljubac i ta luda energija i dalje sa osmehom prepričavaju.

Pre nego što je postala globalno poznata, Nina je veoma mlada ušla u surovi svet modelinga. Ona je 1996. godine učestvovala na takmičenju za elitno lice godine i osvojila drugo mesto, da bi dve godine kasnije na istom izboru odnela apsolutnu pobedu. Ubrzo nakon toga počela je da radi za prestižne modne kuće u Milanu, ali su prvi veliki uspesi doneli i prve estetske intervencije.

Nina Morić Foto: Profimedia

Kada je imala samo osamnaest godina, počela je da menja svoj izgled, pa je tako ugradila silikone u usta i grudi, a operisala je i nos i jagodice. Mnogi obožavaoci i danas sa setom smatraju da joj te brojne operacije apsolutno nisu bile potrebne jer je pre njih bila nestvarno lepa.

Zagrepčanka danas uglavnom živi i radi u Italiji, a u jednom veoma iskrenom intervjuu priznala je šta ju je zapravo navelo da potpuno promeni svoj lični opis.

"Moj bivši muž nabio mi je brojne komplekse zbog fizičkog izgleda, zato sam se toliko puta podvrgla operacijama", ispričala je tada nesrećna manekenka koja je na kraju očigledno platila izuzetno visoku cenu zbog tuđih nesigurnosti.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Riki oduševljen Srbijom: