Slušaj vest

Koncert Rikija Martina na festivalu Belgrade River Fest privukao je brojnu publiku, ali i veliki broj ličnosti sa domaće javne scene. Među posetiocima su se našle neke od najpoznatijih pevačica, koje su za veče ispunjeno latino ritmovima odabrale pažljivo osmišljena izdanja.

Svetska muzička zvezda predstavila je beogradskoj publici program sastavljen od pesama koje su obeležile njenu višedecenijsku karijeru, dok su se njegovi najveći hitovi horski pevali od prvih taktova.

Pogledajte u galeriji kadrove sa spektakularnog koncerta:

Riki Martin koncert u Beogradu Foto: Marko Karović

Poznate ličnosti u prvim redovima

Posebnu pažnju privukle su domaće zvezde koje su koncert pratile iz prvih redova i VIP loža.

U nastupu Rikija Martina uživale su Jelena Tomašević, Anđela Vujović Angelina, Anđela Ignjatović Breskvica, Milica Pavlović, Danijela Karić i Ivan Mileusnić, kao i Svetlana Ceca Ražnatović.

Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, a mnoge od njih su za ovu priliku odabrale elegantne i atraktivne modne kombinacije, primerene velikom muzičkom događaju.

Pogledajte u galeriji fotografije sa crvenog tepiha:

Poznate ličnsoti na koncertu Rikija Martina u Beogradu Foto: Marko Karović

Veče ispunjeno najvećim hitovima

Riki Martin je tokom koncerta izveo pesme po kojima ga publika širom sveta prepoznaje, dok su nastup pratili raskošna produkcija, koreografije i upečatljivi vizuelni efekti.

Koncert je otvorio pesmom „Maria“, jednim od svojih najprepoznatljivijih hitova, a potom su usledile numere „Love You for a Day“, „Shake Your Bon-Bon“, „She's All I Ever Had“, „Nobody Wants to Be Lonely“ i druge pesme koje su obeležile njegovu karijeru.

Ne propustitePop kultura"Maltretirao sam ljude koji su gej" Riki Martin je ljubio najlepše žene sveta, a onda se venčao s muškarcem i s njim dobio decu
WhatsApp Image 2026-06-16 at 23.03.25.jpeg
Pop kulturaSrpska trobojka se vijorila na koncertu Rikija Martina: Latino zvezda zapalila Beograd, zbog ovoga mu svi skidaju kapu
Riki Martin na koncertu u Beogradu dok se na velikom video-bimu prikazuje zastava Srbije
Pop kultura"Kunem se da ću vam ostaviti svoju dušu" Riki Martin se obratio srpskoj publici: "Prvi put sam u Srbiji" (video)
Koncert Rikija Martina na Belgrade River Fest-u
Pop kulturaRiki Martin zapalio Beograd: Publika u transu uz latino hitove, među njima i velike zvezde srpske estrade (video)
Koncert Rikija Martina na Belgrade River Fest-u

 Video: atmosfera na koncertu Rikija Martina

00:26
Riki pozvao publiku da podigne ruke, ona ga poslušala: Pevač oduševljen prizorom u Beogradu Izvor: MONDO