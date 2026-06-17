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Koncert Rikija Martina na festivalu Belgrade River Fest privukao je brojnu publiku, ali i veliki broj ličnosti sa domaće javne scene. Među posetiocima su se našle neke od najpoznatijih pevačica, koje su za veče ispunjeno latino ritmovima odabrale pažljivo osmišljena izdanja.

Svetska muzička zvezda predstavila je beogradskoj publici program sastavljen od pesama koje su obeležile njenu višedecenijsku karijeru, dok su se njegovi najveći hitovi horski pevali od prvih taktova.

Pogledajte u galeriji kadrove sa spektakularnog koncerta:

1/22 Vidi galeriju Riki Martin koncert u Beogradu Foto: Marko Karović

Poznate ličnosti u prvim redovima

Posebnu pažnju privukle su domaće zvezde koje su koncert pratile iz prvih redova i VIP loža.

U nastupu Rikija Martina uživale su Jelena Tomašević, Anđela Vujović Angelina, Anđela Ignjatović Breskvica, Milica Pavlović, Danijela Karić i Ivan Mileusnić, kao i Svetlana Ceca Ražnatović.

Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, a mnoge od njih su za ovu priliku odabrale elegantne i atraktivne modne kombinacije, primerene velikom muzičkom događaju.

Pogledajte u galeriji fotografije sa crvenog tepiha:

1/21 Vidi galeriju Poznate ličnsoti na koncertu Rikija Martina u Beogradu Foto: Marko Karović

Veče ispunjeno najvećim hitovima

Riki Martin je tokom koncerta izveo pesme po kojima ga publika širom sveta prepoznaje, dok su nastup pratili raskošna produkcija, koreografije i upečatljivi vizuelni efekti.

Koncert je otvorio pesmom „Maria“, jednim od svojih najprepoznatljivijih hitova, a potom su usledile numere „Love You for a Day“, „Shake Your Bon-Bon“, „She's All I Ever Had“, „Nobody Wants to Be Lonely“ i druge pesme koje su obeležile njegovu karijeru.

Video: atmosfera na koncertu Rikija Martina