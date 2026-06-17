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Bil Riter (76), dugogodišnji voditelj kanala "Ej-Bi-Si 7 Njujork", najavio je svoj odlazak u penziju nakon emisije koju je vodio.

Uživo u programu saopštio je gledaocima da je dobio dijagnozu Alchajmerove bolesti. Voditelj je istakao da je bolest za sada u ranoj fazi, a sada je otvoreno govorio o simptomima koje je primetio i strahu koji je osetio nakon saznanja vesti.

Gostujući u emisiji "Dobro jutro, Ameriko" u ponedeljak, 15. juna, Riter je rekao da je prve probleme sa pamćenjem počeo da oseća pre otprilike dve godine.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Good Morning America

"Shvatio sam da zaboravljam imena ljudi i mesta. Nisam znao zašto se to dešava", rekao je.

Dugogodišnji novinar je otkrio da je i njegova supruga Katlin takođe primetila promene, iako se činilo da niko drugi nije.

U početku je Riter verovao da je za to kriv njegov zahtevan radni raspored. Smanjio je svoje obaveze na televiziji. Prvo se povukao iz vesti u 23 časa, a kasnije je napustio emisiju u 17 časova, kako bi se isključivo fokusirao na vođenje vesti u 18 časova.

"Prvi put sam spavao noću, prvi put u 25 godina. Konačno sam se pristojno naspavao, a stanje se nije popravljalo", rekao je Riter.

Tada je odlučio da potraži odgovore.

"Rekao sam: 'Moram da se testiram'. I to je zaista bila važna stvar. Mnogi ljudi kažu: 'Dobro si, ne brini, biće sve u redu'. Ne. Moraš to da uradiš", rekao je voditelj.

Riter je prvi put otkrio svoju dijagnozu tokom vesti u 18 časova u petak, 12. juna. U programu je objavio da se povlači sa mesta voditelja.

"Moja prva reakcija bila je misao na mog tatu", rekao je, misleći na svog oca koji je preminuo od Alchajmerove bolesti 1998. godine.

"To je bilo trenutno. Samo mi se pojavio u glavi. A onda, par sekundi kasnije, bio sam uplašen. Ne ustručavam se da to kažem. Bilo je strašno. Razmišljao sam: 'Čekaj malo, šta se ovde dešava?'", otkrio je voditelj.

Novinar, dobitnik nagrade Emi, rekao je da se njegov fokus odmah pomerio na ljude koji su mu najbliži.

"Brzo sam prešao u ulogu muža i oca jer Alchajmerova bolest zapravo najviše pogađa porodicu. Kao otac i muž, rekao sam: 'Moram da se nosim sa ovim. Ovo je moja porodica. I to je ono zbog čega sam zaista zabrinut'. Oni su ti koji su zaista čvrsti u ovome. Moja deca kažu: 'Tata, tako si hrabar u svemu ovome'. A ja nisam taj koji je hrabar. Moja deca i moja žena su hrabri. To je zapravo prava istina", rekao je voditelj.

Riter je postao emotivan dok je razgovarao o svojoj odluci da emisija u petak bude njegova poslednja noć u ulozi voditelja vesti.

"Moj posao novinara je da iskreno govorim javnosti. Istina i činjenice su ono čime se bavimo. Smatrao sam da dugujem gledaocima da budem iskren u vezi sa ovim", dodao je.

Iako se povukao sa mesta voditelja, Riter je rekao da ne napušta novinarstvo. Planira da nastavi saradnju sa kanalom "Ej-Bi-Si 7" i nada se da će iskoristiti svoju platformu kako bi pomogao u podizanju svesti o Alchajmerovoj bolesti.

"Mislim da imamo priliku. Nisam bio toliko svestan te prilike dok se nije desio ovaj vikend kada su me prosto preplavili informacijama i porukama 'Pomozite nam'. Tako da, to ćemo i uraditi", rekao je.

Gledajući ka svom sledećem poglavlju, Riter je otkrio da još uvek nema sve odgovore. Ipak, spreman je da povede gledaoce sa sobom na predstojeće putovanje.

"Nakon ovog intervjua, otići ću na naš sastanak u ponedeljak ujutru u 9 sati, a zatim ću otići do svog stola i započeti prvi dan na novom poslu. A to će biti da uvedem ljude u tu priču, jer mislim da je to ono što želimo", rekao je Riter.

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