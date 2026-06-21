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Dok Šakiraniže uspehe na svetskoj sceni i ponovo je u centru pažnje zahvaljujući promociji nove himne Mundijala 2026, društvene mreže poslednjih dana bruje o njenom bivšem partneru, nekadašnjem španskom fudbaleru Đeraru Pikeu.

Na mreži X viralno se deli njegova najnovija fotografija, a korisnici ne prestaju da komentarišu njegov izgled. Mnogi tvrde da je Pike „ostario deset godina“, da izgleda umorno i da se znatno promenio od perioda kada je bio na vrhuncu karijere i u braku sa Šakirom.

Ona "u 20-im", a on "meta karme"

Poređenja sa Šakirom nisu izostala, pa brojni komentatori ističu da kolumbijska pevačica danas izgleda gotovo isto kao pre dve decenije.

Internet je brzo iskoristio priliku da ponovo oživi priču o jednom od najpraćenijih i najskandaloznijih raskida u svetu šou-biznisa. U komentarima se mogu pronaći poruke da „život vraća sve“ i da je ovo dokaz kako prolaze oni koji prevare partnera, aludirajući na okolnosti pod kojima su se Šakira i Pike rastali 2022. godine.

"Izgleda kao lečeni alkoholičar", takođe je jedan od najpopularnijih komentara na ovoj viralnoj objavi.

Ipak, bilo je i onih koji su stali u odbranu bivšeg fudbalera. Korisnici su ukazali da nije fer upoređivati fotografiju Pikea snimljenu u svakodnevnim okolnostima sa profesionalnim fotografijama i nastupima Šakire, iza kojih stoje čitavi timovi stilista, šminkera i fotografa.

Prestigla ga je u "njegovoj igri"

Bez obzira na različita mišljenja, mnogi su primetili zanimljivu simboliku. Šakira je ove godine ponovo imala značajnu ulogu u promociji Svetskog prvenstva, što joj je četvrto veliko povezivanje sa najvažnijim fudbalskim takmičenjem na planeti. Njeni nastupi i pesme godinama su obeležavali atmosferu Mundijala, zbog čega deo publike smatra da je njen uticaj na svetski fudbal postao veći nego ikada.

S druge strane, Pike je tokom karijere nastupao na tri Svetska prvenstva sa reprezentacijom Španije, a navijači sada u šali komentarišu da ga je bivša supruga „prestigla“ kada je reč o prisutnosti na najvećoj fudbalskoj pozornici.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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