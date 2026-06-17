Slušaj vest

Postoje događaji koji nastaju kao odgovor na ono što publici nedostaje. Nakon godina dominacije velikih festivalskih formata, sve je više prostora za događaje koji u prvi plan stavljaju iskustvo, boravak na otvorenom i kvalitetno provedeno vreme. Upravo iz te ideje nastao je Brunch u parku, novi “boutique” festival matine formata koji će 29. i 30. avgusta premijerno biti održan na Donjem gradu Kalemegdana, a ulaznice su od danas u prodaji na platformi Tickets.rs

Foto: Promo

Tokom dva dana, od 12 do 23 časa, jedan od najlepših beogradskih parkova postaće domaćin koncepta koji spaja muziku, gastronomiju, umetnost i sadržaje namenjene svim generacijama. Umesto klasičnog modela događaja zasnovanog isključivo na koncertnom programu, Brunch u parku osmišljen je kao celodnevno iskustvo koje publiku poziva da vreme provede istražujući različite sadržaje i zone. Brunch će obuhvatiti šest tematski oblikovanih celina koje zajedno grade jedinstven identitet. Beer Garden zamišljen je kao najveći pub na otvorenom i centralno mesto okupljanja, dok Art & Mix District prati sve popularniji trend dnevnih okupljanja mladih i urbanih zajednica, kroz program koji spaja muziku, umetnost, druženje i koktel kulturu. Muzički deo programa ove zone nastao je u saradnji sa organizacijama „Hajde da“, „Gužva“ i „Kaizen's Brunch“, kao i poznatim DJ dvojcem Floki & Gox, koji poslednjih godina stoje iza nekih od najposećenijih dnevnih događaja i okupljanja nove generacije gradske publike. Pored muzičkog programa, posetioce očekuju umetničke radionice, street art sadržaji i više od 30 izlagača koji će ovoj zoni dati autentičan i kreativni karakter.

Foto: Promo

Posebnu pažnju privlači svakako Select View zona, namenjena publici koja želi da koncertni program prati iz neposredne blizine bine, uz dodatni komfor i premium ugostiteljski sadržaj. U vremenu kada su veliki koncertni događaji često povezani sa gužvama i ograničenim prostorom, ovaj koncept donosi drugačiji pristup samom konzumiranju “openair” muzičkih događaja. My Family zona biće posvećena porodicama, deci i kućnim ljubimcima kroz niz edukativnih, kreativnih i zabavnih sadržaja, dok će Shade & Social Hub predstavljati prostor za odmor, druženje i različite radionice. Ljubiteljima sporijeg ritma namenjena je JD Barrel zona, intimni whiskey garden sa gastronomskom ponudom i blues programom.

Foto: Nemanja Đorđević

Muzički program predvode neka od najznačajnijih imena regionalne scene pa će tako nosioc prvog programskog dana na centralnoj bini biti Darko Rundek u pratnji Novosadskog Big Benda, a pod dirigentskom palicommaestra Ivana Ilića. Drugi dan na glavnoj bini obeležiće nastup grupe S.A.R.S. koja ove godine slavi dve decenije postojanja. U predstojećim danima biće najavljeno još sjajnih imena za oba dana Brunch-a.

Ulaznice su od danas u prodaji putem platforme Tickets.rsi na svim Ticket Vision prodajnim mestima. U okviru ograničene promotivne akcije 1+1, uz kupovinu jedne regularne festivalske ulaznice druga se dobija gratis, po ceni od samo 2.999 dinara.

Foto: S.A.R.S. PROMO

U prodaji je od danas i dnevna ulaznica po ceni od 1.399 dinara, koja važi za ulazak na festival između 12 i 15 časova i to u ograničenom kontigentu. Za one koji traže još udobniji doživljaj, dostupne su i VIP ulaznice za oba dana. Ulaz za decu do 14 godina je besplatan uz prisustvo roditelja ili staratelja.