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Glumac Vuk Kostić nedavno je, daleko od očiju javnosti, napravio velike promene u privatnom životu. Pre nekoliko meseci se oženio i dobio ćerku, ali je srećne vesti uspeo da sačuva od medija i šire javnosti.

Njegovu suprugu javnost još nije upoznala, a o njoj gotovo ništa ne znaju ni ljudi iz kraja u kojem je glumac odrastao. Komšije kažu da Kostića poslednjih godina ne viđaju često.

Foto: Damir Dervišagić

Komšije nisu znale da se oženio

Jedna od komšinica ispričala je da glumca već neko vreme nije srela, kao i da ga ni ranije nisu često viđali u društvu partnerki.

- Vuk je odrastao u ovoj kraju, ali ga u poslednje vreme ne viđamo. Možda sada živi na drugoj adresi. Poslednjih nekoliko dana ga nisam videla. Nisam znala da se oženio, a ni ranije ga nismo viđali sa ženama. Čak i kad je bio sa Jelisavetom ne sećam se da sam ih sretala - rekla je ekipi Kurira.

Vuk Kostić Foto: Kurir/ Nemanja Nikolić

Iako o njegovoj supruzi ne zna ništa, druga komšinica primetila je da se glumac u poslednje vreme ponaša drugačije i da deluje zadovoljnije.

- Videla sam ga nekoliko puta u poslednje vreme, ali je potpuno drugačiji, kao da je drugi čovek. Svima se lepo javlja i ispričamo se kao stari drugari. Par puta sam ga videla da šeta pse - navela je.

Komšije se nadaju da će uskoro dobiti priliku da upoznaju i njegovu izabranicu.

- Drago mi je da se oženio, nadam se da će biti srećan, a i da će snajku dovesti u kraj - zaključila je komšinica.

Venčanje i rođenje ćerke sačuvao od javnosti

Jedan od najpoznatijih neženja domaće glumačke scene je pre nekoliko meseci postao otac devojčice, dok je brak sklopio bez prisustva medija i velike pompe.

Pogledajte u galeriji kako izgleda vikendica Vuka Kostića:

1/7 Vidi galeriju Vikendica Vuka Kostića na Mokroj Gori je pravi raj na zemlji. Foto: Printscreen/Instagram/vukkosticbadza

Vesti o venčanju i prinovi podelio je samo sa članovima porodice, najbližim prijateljima i pojedinim kolegama iz Narodnog pozorišta u Beogradu.

Identitet njegove supruge još nije poznat, ali se zna da ona nije deo glumačkog sveta. Kostić ni ranije nije rado iznosio detalje o svojim emotivnim odnosima, pa ne iznenađuje što je i ovaj važan period života odlučio da zadrži za sebe.

Ranije govorio kakvu ženu ne vidi pored sebe

Glumac nikada nije precizno opisao svoju idealnu partnerku, ali je svojevremeno otvoreno govorio o osobinama i estetskim trendovima koje ne smatra privlačnim.

Vuk Kostić Foto: ATAIMAGES

Poznat po tome što prednost daje prirodnom izgledu, Kostić je tada jasno rekao da pored sebe ne može da zamisli ženu sa naglašenim estetskim korekcijama.

„Takva mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A koji je moj tip žene, to samo ta žena zna“, izjavio je glumac ranije.

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