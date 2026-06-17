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Ruska glumica Tatjana Pletnjeva, poznata po brojnim ulogama u filmovima i televizijskim serijama, preminula je u 48. godini. Vest o njenoj smrti saopštio je reditelj Marat Nikitin, koji se od glumice oprostio emotivnom porukom.

Pletnjeva je tokom bogate karijere ostvarila više od 200 uloga, a publika je pamti po epizodnim, ali često veoma upečatljivim pojavljivanjima u popularnim ruskim ostvarenjima. Preminula je 14. juna, nakon borbe sa teškom bolešću.

Reditelj se oprostio potresnim rečima

Marat Nikitin objavio je zajedničku fotografiju sa glumicom i priznao da teško prihvata vest o njenoj smrti.

„Tanja, kako je ovo moguće? Glumica Tatjana Pletnjeva nas je napustila. Srce mi se cepa od bola, a razum odbija da poveruje. Naša Tanja, vedra, nasmejana i beskrajno talentovana Tatjana Pletnjeva, otišla je prerano. Imala je samo 48 godina – godine u kojima je pred njom trebalo da bude još mnogo uloga, planova i srećnih trenutaka“, napisao je Nikitin na društvenoj mreži VKontakte.

Poslednjih meseci gotovo da nije radila

Prema pisanju ruskih medija, Tatjana Pletnjeva borila se sa onkološkom bolešću, a njeno zdravstveno stanje poslednjih meseci značajno se pogoršalo. Pojedini izvori navode da je bolovala od raka jetre, ali porodica nije javno iznosila detalje o dijagnozi.

Zbog iscrpljujućeg lečenja i čestih pregleda poslednjih pola godine gotovo da nije snimala. Ipak, ljudi koji su je poznavali navodili su da je i tokom bolesti ostavljala utisak vedre i optimistične osobe.

Ruski mediji prenose i da je dugotrajno lečenje predstavljalo veliki finansijski teret za njenu porodicu, zbog čega je pokrenuto prikupljanje novca za troškove sahrane.

Više od 200 filmskih i televizijskih uloga

Tatjana Pletnjeva rođena je 22. jula 1977. godine u Votkinsku. Tokom karijere izgradila je status jedne od najangažovanijih epizodnih glumica ruske televizije i filma.

Publika je mogla da je vidi u ostvarenjima „Kuhinja“ (u kojoj je zapaženu ulogu ostvario i Miloš Biković), „Metro“, „Šifra“, „Ana detektiv“, „Tetka Marta“, „Trag“, „Sklifosovski“, „Stažisti“, „Tatine ćerke“, „SašaTanja“, „Ulice razbijenih fenjera“, „Černobilj: Zona isključenja“, „Pozovi Dikaprija!“ i „Čikatilo: Poslednja sezona“.

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