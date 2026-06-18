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Vuk Kostić retko govori o privatnom životu, te ne čudi što se u tajnosti i oženio o dobio dete,kako prenose mediji. Iako je on do sada važio za večitog neženju, njegov brat Miloš godinama je u skladnom braku sa našom glumicom Ankom Gaćeša.

Vuk Kostić ima veliku podršku rođenog brata Nestora, koji se 2018. godine oženio koleginicom svog brata.

Anka Gaćeša Kostić Foto: Aleksandar Letić

Anka Gaćeša diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Zanimljivo je da je zanat učila u čuvenoj klasi profesora Dragana Petrovića Peleta, zajedno sa nekim od danas najtraženijih glumaca poput Miloša Bikovića, Nine Janković, Jelisavete Orašanin i Ivana Mihailovića.

Domaća publika ju je prvi put ozbiljnije zapazila u hit seriji "Vojna akademija", gde je tumačila lik Violete, emotivne partnerke Mirka Klisure. Nakon ovog uspeha, usledile su uloge i u drugim poznatim ostvarenjima kao što su "Sinđelići", "Urgentni centar" i "Zbornica", prenosi Blic.

Nestor Kostić Foto: Printscreen/Facebook

Supruga Vuka Kostića nije deo javnog sveta

Podsetimo, kako je Kurir prvi pisao, Vuk Kostić se pre nekoliko meseci u tajnosti oženio i dobio dete. On je navodno dobio je ćerku i zakleo se na večnu ljubav devojci koja nije iz sveta pozorišta.

Pre nego što je pronašao ženu svog života, Vuk Kostić je imao nekoliko medijski ispraćenih emotivnih veza. Skoro pet godina je bio u ljubavi sa koleginicom Jelisavetom Orašanin, sa kojom je jedno vreme i živeo, pre nego što su raskinuli 2015. godine. Pored nje, voleo je i glumicu Bojanu Stefanović sa kojom se zabavljao četiri godine, a bio je i sa Anom Mihajlovski.

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