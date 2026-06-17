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Sve tehničke pripreme su završene i prostor na beogradskom Ušću spreman je da primi desetine hiljada fanova! Večeras nas očekuje audio-vizuelni doživljaj svetske klase i koncertna energija o kojoj će se pričati godinama - jedna od najvećih rok zvezda današnjice, Leni Kravic, donosi svoj prepoznatljivi, moćni zvuk u prestonicu, a atmosfera je već dovedena do usijanja.

Kao zvanična podrška (supporting act) na večerašnjem koncertu nastupiće fantastični DE’WAYNE - alternativni umetnik iz Hjustona poznat po neverovatnoj scenskoj energiji i sirovom spoju roka, panka i hip-hopa. Njegov nastup biće savršena uvertira i garancija da publika od samog starta uđe u pravi, visokoenergetski ritam.

Poslednje ulaznice dostupne su putem putem sajta eFinity i eFinity aplikacije. Kako su najavili organizatori, kapije koncertnog prostora otvaraju se već u 18 časova, dok je početak zakazan za 20 časova. Apeluje se na publiku da dođe što ranije i iskoristi mogućnost pravovremenog ulaska kako se ne bi stvarale gužve na ulazima, a najavljene su i izmene u saobraćaju i funkcionisanju javnog prevoza.

Foto: Mia Ross/©Mia Ross

VAŽNE SERVISNE INFORMACIJE I IZMENE SAOBRAĆAJA

Potpuna obustava saobraćaja: • Bulevar Nikole Tesle: na delu od raskrsnice sa Ulicom Ušće do raskrsnice sa Ulicom Trešnjin cvet – od danas (17. juna) od 10:00 časova, do četvrtka (18. juna) do 01:00 čas iza ponoći.

• Od kružnog toka kod Ušća do raskrsnice sa Ulicom Ušće, kao i Ulica Ušće (ceo krug) – od danas (17. juna) od 16:00 časova, do četvrtka (18. juna) do 01:00 čas iza ponoći.

IZMENE LINIJA JAVNOG PREVOZA: Tokom trajanja ovih izmena, vozila javnog prevoza kretaćete se sledećim trasama: • Linije 15, 84, 704, 706 i 707 (od 17. juna od 10:00h do 18. juna do 01:00h): saobraćaće trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Trešnijn cvet – Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.

• Linija 9A (od 17. juna od 16:00h do 18. juna do 01:00h):

U smeru ka Bloku 72: Brankova – kružni tok kod Ušća – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića i dalje redovnom trasom.

U smeru ka Trgu Slavija: kreće se postojećom trasom u funkciji radova na Zemunskom putu. • Linija 60 (60L) (od 17. juna od 16:00h do 18. juna do 01:00h):