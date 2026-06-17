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Vuk Kostić godinama je važio za jednog od najvećih zavodnika domaće glumačke scene, a tokom karijere povezivali su ga sa brojnim poznatim damama. Ipak, jedna od njegovih prvih ozbiljnih ljubavi bila je glumica Bojana Stefanović, sa kojom je proveo četiri godine.

Bojana Stefanović Foto: Damir Dervišagić

Njih dvoje upoznali su se još tokom studija glume, a bliskost se rodila nakon što su u više predstava igrali ljubavne parove. Bojana je svojevremeno govorila o njihovim studentskim danima i otkrila da je Vuk pre početka veze bio veoma uzdržan kada su morali da izvode prisne scene.

Profesorka morala da ga nagovara

Glumica je ispričala da Kostiću nije bilo prijatno da koristi glumačku situaciju kao izgovor za fizičku bliskost, ali da se njegovo ponašanje promenilo kada su postali par.

Bojana Stefanović Foto: Damir Dervišagić

- Pre zaljubljivanja, u više navrata igrali smo parove u raznim predstavama. U jednoj je glumio mog momka koji ide u vojsku, pa smo se čak i ljubili, jednom je morao da me ispipava, pa mu je bilo strašno neprijatno. Ne zato što je stidljiv, već je pošten, pa neće da zloupotrebi situaciju. Profesorka je bukvalno morala da ga tera. U istoj toj predstavi je posle, kada smo se smuvali, počeo tako bezobrazno da me "vata" da nisam znala kako da reagujem - rekla je lepa glumica pre nekoliko godina.

Njihova veza trajala je četiri godine, a iako se kasnije završila, ostala je jedna od poznatijih ljubavnih priča iz ranog perioda Kostićeve karijere.

Vuk Kostić Foto: Damir Dervišagić

Vuk Kostić se poslednjih dana ponovo našao u centru pažnje zbog vesti da se pre nekoliko meseci venčao daleko od javnosti i postao otac.

Glumac je dobio ćerku sa partnerkom koja nije deo pozorišnog i glumačkog sveta. Kostić se povodom tih navoda nije javno oglašavao, a detalje privatnog života i ranije je čuvao za sebe. Vuk je u više navrata govorio da želi da se ostvari kao otac, pa su vesti o prinovi privukle veliku pažnju javnosti.

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