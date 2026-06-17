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Izvori bliski Dejvidu i Viktoriji Bekam tvrde da je slavni par skrhan novom reklamom njihovog sina Bruklina za Svetsko prvenstvo, koju su doživeli kao oštar udarac porodici. Kuvar je na društvenim mrežama objavio reklamu u kojoj se pita zašto Svetsko prvenstvo 2026. godine gleda od kuće, sugerišući da se iza toga krije "duga priča", piše The Express.

Šta je u reklami?

U reklami se Bruklin smeje i baca ulaznice za prvenstvo na stočić, a zatim se prikazuje kako namerno odlaže sat Patek Philippe Nautilus vredan 250.000 funti, koji je dobio na poklon od oca, te na ruku stavlja novi sat. Scena u kojoj se vidi gomila neotvorenih pisama od kuće protumačena je kao znak da odbija da kontaktira s porodicom.

Porodica skrhana, prijatelji ga nazivaju licemerom

Navodi se da su njegovi roditelji, deda i baka, a posebno mlađa sestra Harper, "skrhani" zbog ovog javnog istupa. Porodični prijatelji mladog kuvara nazivaju "licemerom" s obzirom na to da je više puta tražio privatnost.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

"Pomalo je licemerno da neko ko tvrdi da želi mir i privatnost pokušava na svemu tome da zaradi. Govori kako ne želi da ima veze s porodicom, a sada ih iskorišćava tako što jedno od nasleđa svog oca fudbalera - Svetsko prvenstvo - koristi kao prodajnu tačku za reklamu", rekao je izvor blizak Dejvidu i Viktoriji. Isti izvor opisao je situaciju kao "duboko ukorenjenu i bolnu porodičnu priču".

Oštre reakcije u javnosti

Iako se Dejvid i Viktorija još nisu javno oglasili, izvori za The Sun tvrde da su ostali zapanjeni reklamom koju smatraju napadom. U međuvremenu, bivši voditelj Pirs Morgan oštro je kritikovao Bruklinov potez. "Opa. On je zaista princ Hari među razmaženim, privilegovanim sinovima. Zamislite da ovo radite svojoj porodici za novac", napisao je Morgan na društvenoj mreži X.

U galeriji pogledajte fotografije Dejvida i Viktorije Bekam na Mundijalu 2026:

1/3 Vidi galeriju Dejvid i Viktorija Bekam i Tom Kruz na Mundijalu 2026 Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Jedan korisnik mu je odgovorio: "Nešto te muči s Harijem i Megan. Pusti to! Šta je bilo, bilo je." Bruklin se suočio i sa značajnim kritikama svojih pratilaca na Instagramu, koji su jednoglasno osudili njegovu reklamu, zbog čega je naknadno ograničio mogućnost komentarisanja svojih objava.

Video: Dejvid Bekam pokazao baštu