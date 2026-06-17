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Anđelina Džoli, jedna od najpoznatijih svetskih glumica, nedavno je u intervjuu otkrila da se oseća sputanom u Holivudu, te da bi najradije napustila Los Anđeles, ali da zbog finansijskih razloga ne može da prestane da glumi. Svoje planove i osećanja podelila je u razgovoru za Wall Street Journal Magazine.

Džoli je izjavila kako danas ne bi ni započela glumačku karijeru da mora da počne ispočetka. Iako bi volela da prestane, objasnila je da to ne može da priušti sebi ako želi da nastavi da živi na način na koji je navikla. Gluma joj, kako kaže, i dalje obezbeđuje potrebna sredstva za izdržavanje porodice i održavanje svog životnog stila.

Anđelina Džoli na crvenom tepihu Foto: DPTIG / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Glumica je takođe izrazila jaku želju za odlaskom iz Los Anđelesa, koji je opisala kao "plitko" mesto. Navela je kako se nada da će se na kraju preseliti i provoditi više vremena u svom domu u Kambodži. "To je deo onoga što se dogodilo nakon mog razvoda. Izgubila sam mogućnost da živim i putujem slobodno", rekla je, aludirajući na dugotrajnu pravnu bitku s bivšim suprugom Bredom Pitom. Dodala je da će otići čim bude mogla.

U galeriji pogledajte fotografije Anđeline Džoli i Breda Pita iz perioda dok su bili u braku:

1/5 Vidi galeriju Anđelina Džoli i Bred Pit Foto: Greg Allen / Shutterstock Editorial / Profimedia, MB Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, NIJO / Backgrid UK / Profimedia

"Deca su me spasila"

U iskrenom razgovoru, Džoli je priznala da se poslednjih godina oseća potišteno i da nema društveni život. "Nemam baš neki život", kazala je. Posebno je naglasila ulogu majčinstva. "Postala sam majka s 26 godina. Čitav život mi se promenio. Deca su me spasila i naučila me da budem na ovom svetu na drugačiji način", objasnila je.

Priznala je da se već deset godina ne oseća kao da je svoja. "Mislim da bih nedavno potonula na mnogo mračniji način da nisam želela da živim za njih", dodala je, govoreći o svojoj deci.

U galeriji pogledajte još fotografija Anđeline Džoli:

1/8 Vidi galeriju Anđelina Džoli na 78. Filmskom festivalu u Kanu povodom premijere filma "Edington" Foto: Syspeo / Sipa Press / Profimedia, Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi projekti izvan filma

Uprkos izazovima, Džoli se okreće novim interesovanjim. Njen novi modni poduhvat, Atelier Jolie, predstavlja joj novi fokus daleko od filmske industrije, koju nikada nije smatrala naročito značajnom. Glumom je, kako je otkrila, počela da se bavi delimično i na nagovor svoje majke.

Video: Ovde živi Anđelina Džoli