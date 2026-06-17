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Jelisaveta Orašaninčesto privlači pažnju javnosti fotografijama na kojima u prvi plan dolazi njena izvajana figura. Glumica može da se pohvali ravnim stomakom, izraženim trbušnjacima, zategnutim nogama i uskim strukom, zbog čega se mnogi pitaju kako uspeva da održava takvu formu.

Iako bismo mogli da pretpostavimo da svakodnevno provodi sate u teretani, Jelisaveta je jednom prilikom priznala da zbog brojnih poslovnih i porodičnih obaveza ne uspeva uvek redovno da trenira. Upravo zato veliku pažnju posvećuje ishrani, koja je jedan od ključnih faktora za njen izgled.

Kada je poželela da promeni životne navike i svoj jelovnik učini zdravijim, glumica se obratila nutricionistkinji. Dobila je posebno osmišljen plan ishrane, koji joj je pomogao da se oseća bolje i lakše održava željenu kilažu.

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: Printscreen Instagram, printscreen/instagram/jagodenamagli, Vogue, Printskrin Instagram

Osnova njene ishrane jeste povrće bogato vlaknima. Vlakna doprinose dužem osećaju sitosti, zbog čega joj je lakše da izbegne prejedanje i nepotrebne grickalice tokom dana.

Pored povrća, na njenom meniju nalaze se i složeni ugljeni hidrati, koji organizmu pružaju energiju, kao i proteini, važni za očuvanje mišićne mase i zategnut izgled tela. Na taj način njena ishrana nije zasnovana na izgladnjivanju i strogim zabranama, već na uravnoteženim i pažljivo izabranim obrocima.

"Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to unosim i složene ugljene hidrate i proteine", rekla je Jelisaveta jednom prilikom.

Ipak, hrana nije jedina stvar koja utiče na njenu liniju. Glumica je u šali istakla da joj svakodnevna briga o deci predstavlja svojevrsni trening, jer je neprestano u pokretu.

Jelisaveta Orašanin trenira Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

"Naravno, i deca su moja teretana. Moji privatni treneri. Bukvalno, jer ne sedam. Svakako i to utiče na kilažu", ispričala je ona.

Čini se da se njena formula za dobru liniju zasniva na tri jednostavne navike:

- uravnoteženoj ishrani,

- dovoljno proteina i vlakana,

- kao i aktivnom načinu života.

Iako ne uspeva uvek da odradi klasičan trening, svakodnevno kretanje i disciplina u ishrani pomažu joj da zadrži formu po kojoj je prepoznatljiva.

VIDEO: Jelisaveta Pavle