Slušaj vest

Romea Bekama, sina Viktorije i Dejvida Bekama, zaustavila je policija jer je koristio mobilni telefon vozeći pritom u svom "poršeu" psa koji nije bio obezbeđen, rečeno je na sudu.

Dvadesettrogodišnji model zaustavljen je u Vestminsteru prošlog septembra nakon što ga je policajac video kako koristi telefon dok je stajao na crvenom svetlu na semaforu.

Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

Na suvozačevom mestu u "poršeu" 911 – čija je vrednost najmanje 100.000 funti – sedela je ženska osoba koja je takođe gledala u svoj telefon, dok joj je u krilu bio pas koji nije bio propisno obezbeđen.

Ova vest dolazi nakon što je njegov brat Bruklin učestvovao u reklami za Svetsko prvenstvo, koju su mnogi ocenili kao "jeftin udarac“ upućen njegovim roditeljima.

Romeo Bekam, Met Gala 2026. Foto: Timmsy / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U januaru je najstariji sin porodice Bekam izneo niz eksplozivnih optužbi u oštroj izjavi usmerenoj protiv svoje porodice.

Romeo je tokom porodičnog sukoba sa svojim bratom ostao uz svoje roditelje i pružio im podršku.

U svojoj izjavi, policajac je naveo da je Bekam bio "ometen“ i da nije imao odgovarajuću kontrolu nad skupocenim sportskim automobilom.

Romeo Bekam Foto: Matthieu Mirville/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Drugi sin Dejvida i Viktorije Bekam zaustavljen je 16. septembra prošle godine dok je čekao na crvenom semaforu u Vestminsteru, oko 11.20 sati.

Policajac je rekao da je prošao pored "poršea" 911 Carrera i procenio da je vozač "ometen“ zbog onoga što se dešavalo u vozilu.

"Dok sam prolazio pored vozila sa njegove leve strane, pogledao sam nadole udesno i primetio psa koji nije bio obezbeđen kako sedi u krilu putnice“, napisao je u svojoj izjavi.

Foto: Printscreen/Instagram/victoriabechkam

"Žena je gledala nadole i držala mobilni telefon. Pogledao sam vozača. Video sam da je i njemu glava bila pognuta i da je izgledalo kao da gleda u mobilni telefon koji je držao nisko u krilu, blizu donjeg dela volana. Mogao sam da vidim da palčevima skroluje po uređaju.“

Policajac je potom zaustavio Bekama i razgovarao s njim, navodeći da mu je dao "savete u vezi sa neobezbeđenim teretom, odnosno psom“.

Romeo Bekam i devojka Kim Ternbul Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Pravilo 57 britanskog Saobraćajnog pravilnika (Highway Code) propisuje da psi u vozilu moraju biti "na odgovarajući način obezbeđeni“.

Vozač može biti krivično gonjen zbog upravljanja vozilom bez pune kontrole ili zbog nepažljive vožnje ako se proceni da životinja odvlači pažnju ili negativno utiče na kvalitet vožnje.

Ovaj incident dogodio se samo nekoliko dana nakon što je predstavio novu, platinastoplavu kratku frizuru na događaju tokom Nedelje mode u Njujorku.

Foto: Printscreen/Instagram/victoriabechkam

Dva dana kasnije, Bekam je debitovao na modnoj pisti tokom Nedelje mode u Londonu na reviji kompanije H&M.

Policija navodi da mu je pružena mogućnost da plati novčanu kaznu i pohađa kurs za podizanje svesti vozača kako bi izbegao sudski postupak zbog korišćenja telefona u automobilu, ali da nije odgovorio na tu ponudu.

Sud je saopštio da Bekam nije dostavio izjašnjenje o krivici nakon što mu je dopis poslat na adresu njegovog luksuznog stana u jugozapadnom delu Londona, pa je prošlog četvrtka proglašen krivim na osnovu policijskih dokaza.

Romeo Bekam, Kruz Bekam i Bruklin Bekam Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na Sudu za prekršaje u Vestminsteru prošlog četvrtka Bekam je osuđen zbog toga što kao vozač nije imao odgovarajuću kontrolu nad vozilom. Izrečena mu je novčana kazna od 440 funti i tri kaznena poena na vozačkoj dozvoli.

Sudija Filip Džordan naložio mu je i da plati 130 funti sudskih troškova, kao i dodatnih 176 funti na ime zakonske naknade za žrtve krivičnih dela.

Foto: Andrew Fosker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj sudski postupak dolazi gotovo tačno sedam godina nakon što je njegovom ocu, Dejvidu Bekamu, izrečena šestomesečna zabrana upravljanja vozilom zbog korišćenja mobilnog telefona za volanom.

U tom slučaju iz 2019. godine, bivši fudbaler je priznao da je koristio telefon dok se kretao u sporoj koloni saobraćaja u londonskom Vest Endu.

Tada je sudu rekao da će mu teško pasti to što tokom trajanja zabrane neće moći da vozi svoju decu – Romea, koji je tada imao 16 godina, Kruza, koji je imao 14, i Harper, koja je imala sedam godina – u školu.

(Kurir.rs/ The Sun)

Video: Bruklin Bekam i Nikola Pelc ulaze u restoran