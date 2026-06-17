Slušaj vest

U Beogradu je juče održan muzički spektakl godine – koncert Rikija Martina, koji je nastupio na sceni festivala Belgrade River Fest. Jedna od najvećih latino zvezda svih vremena priredila je srpskoj publici šou za pamćenje, a u prvim redovima smo videli mnogo poznatih ličnosti, koje su uživale u najvećim hitovima pop senzacije.

Riki je izazvao mnogo uzdaha i svojim izgledom koliko plesom i pesmama, ali je on, na žalost dama, pre više od 16 godina saopštio da je gej.

Pevač je imao nekoliko važnih veza u životu, a najznačanija je bila ona sa Džvanom Josefom, s kojim je proveo šest godina i podizao četvoro dece koju je dobio uz pomoć surogat majke.

Riki i Džvan Foto: Profimedia

Malo je, međutim, poznato da je Riki Martin na početku karijere bio u vezama i sa ženama, a čak 11 godina je proveo s meksičkom voditeljkom i manekenkom Rebekom de Albom.

Pevač je jednom prilikom objasnio da nikad nije obmanjivao svoje partnerke i krio da ga privlače i muškarci, niti ih je koristio kao paravan.

– Seksualnost je komplikovana stvar, nije sve crno-belo, ispunjeno je bojama. Dok sam izlazio sa ženama, bio sam zaljubljen u njih. Osećao sam se dobro, osećao sam se prelepo... Ne možete odglumiti hemiju koju osećate prema nekome, hemija je s njima postojala. Nikoga nisam zavaravao – istakao je pre izvesnog vremena Riki Martin za People.

Devojka s kojom je Riki Martin bio na korak od braka

Upoznali su se davne 1994. godine, a De Alba je jednom prilikom istakla da je više puta u životu bila u drugom stanju, ali nije uspevala da iznese trudnoću. Jedna od njenih trudnoća se dogodila tokom ljubavi s Rikijem, koji je 2008. godine uz pomoć surogat majke dobio sinove Matea i Valentina, a potom i ćerku Lusiju i sina Rena.

Martin i Rebeka su bili blizu braka, ali njihova veza s prekidima ipak nije izdržala izazove. Voditeljka je i nakon raskida uvek pričala o pevaču s mnogo ljubavi poštovanja.

– To je bila prelepa stvar. Bili smo bliski prijatelji i tako se zaljubili i tačka. On se sasvim predao. Uvek smo bili zajedno... Riki nije ni najmanje nesiguran. Ne znam kako to da vam opišem... Kad razumete sebe u potpunosti, u svemu, ne morate da se trudite ni da budete srećni sa svojim partnerom. Ne morate da preispitujete stvari, da ga proveravate, da pratite šta on radi – rekla je Rebeka jednom prilikom.

Upravo zbog veze s njom su mnogi bili iznenađeni kada je pevač izdao saopštenje kojim se deklarisao kao gej muškarac.

– Ponosno mogu da kažem da sam srećan homoseksualac. Blagosloven sam time što sam – poručio je pevač na svom sajtu.

Rebeka je, kada su je kasnije pitali za njenu reakciju, istakla da nije bila iznenađena i da joj nikada nije bilo važno to što Rikija privlače i muškarci.

– Već sam znala. Ponekad se zapitam zašto je bitno jesam li znala ili ne. Zašto je važno ako je osoba za kojom ste poludeli od ljubavi druge seksualne orijentacije, ako vas ona poštuje i verna vam je? Zašto je bitno da li je on gej? Važno je šta je on s tim radio, šta je dao vama, zašto bi to bilo bitno? – rekla je ona.

Oni nisu ostali u kontaktu posle raskida, a Riki ju je više puta pominjao u intervjuima i istakao da je poštuje zbog toga što ga je volela i imala poverenja u njega iako je znala istinu.

– Imao sam devojku, u tom trenutku smo bili zajedno devet godina, bila mi je ono što je Gala bila Daliju. Imao sam tu neverovatnu ženu. Nažalost, više ne pričamo, ali ona je bila neverovatna, ona je bila moćna, a bilo joj je jasno sve o meni. Znala je da sam gej, ali bili smo zajedno – rekao je u jednom intervjuu.

1/22 Vidi galeriju Riki Martin koncert u Beogradu Foto: Marko Karović

Voleo bi da je ranije priznao da je gej

Ipak, pevač ne krije da mu je žao što nije ranije "izašao iz ormana".

Na samom početku karijere, kada je tek postao globalna senzacija, bilo je spekulacija o njegovoj seksualnoj orijentaciji, pa ga je novinarka Barbara Volters "pritisla" da kaže istinu o sebi. "Možeš da zaustaviš ove glasine. Možeš da kažeš: 'Ja sam gej ili nisam gej'", rekla mu je, a on joj je odgovorio:

– Jednostavno mi nije do toga.

Kasnije je priznao da je imao osećaj da je napadnut tim pitanjem i da nije bio spreman da kaže da je gej jer se plašio, kao i da još uvek ima "mali posttraumatski stresni poremećaj koji ga progoni".

– Bilo bi sjajno da sam to učino ranije jer bih se osećao neverovatno. Kad je reč o mojoj seksualnosti i o tome ko sam, želim da pričam o onome što me čini, o svemu što ja jesam. Jer, ako to skrivate, tako se nalazite između života i smrti – objasnio je Riki Martin.

VIDEO: Riki Martin zapalio publiku u Beogradu