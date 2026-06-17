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Reper Mystikal, koji je početkom 2000-ih bio nominovan za nekoliko Gremija, osuđen je na 20 godina zatvora zbog silovanja žene u svom domu u Luizijani 2022. godine, piše CNN.

Detalji presude

Mystikal, čije je pravo ime Majkl Lorens Tajler, u martu se nagodio s tužilaštvom i priznao krivicu za silovanje trećeg stepena. Tom nagodbom kazna mu je ograničena na 20 godina, što je pet godina manje od maksimalne kazne za to delo. Time je izbegao optužbu za silovanje prvog stepan, koja bi automatski rezultirala doživotnom kaznom zatvora.

Međutim, samo nekoliko dana pre jučerašnjeg izricanja presude zatražio je od sudije da povuče priznanje krivice, navodeći kako "nije imao dovoljno prilike da u potpunosti razmotri posledice", izvestio je WBRZ.

Iskazi na sudu

Žrtva je pre izricanja presude svedočila na sudu i zatražila od sudije da Mystikalu odredi maksimalnu kaznu. Navela je da ju je reper u svom domu u Prervilu, mestu udaljenom tridesetak kilometara od Baton Ruža, tukao, davio, čupao joj pletenice i na kraju silovao.

"Ako sam ti to uradio, zaslužujem maksimalnu kaznu", odgovorio joj je Mystikal, kako prenosi lokalna televizija.

Raniji problemi sa zakonom

Reper se od hapšenja 2022. godine nalazi u pritvoru bez mogućnosti kaucije u zatvoru okruga Ascension. Muzičar iz Luizijane slavu je stekao 90-ih godina, a najpoznatiji je po hitu iz 2000. "Shake Ya A**", koji mu je doneo nominaciju za Gremi za najbolju solo rep izvedbu.

Mystikal je i ranije bio osuđivan. Godine 2003. priznao je krivicu za seksualni napad, zbog čega je osuđen na šest godina zatvora. Iste godine bio je nominovan za dva Gremija: za najbolji rep album "Tarantula" i za najbolju mušku solo rep izvedbu za singl "Bouncin’ Back (Bumpin’ Me Against The Wall)".

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