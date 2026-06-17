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Jedna od najuspešnijih glumica u istoriji turske televizije, Beren Satprivedena je 11. juna u okviru velike istrage o narkoticima u Istanbulu u kojoj je obuhvaćeno više poznatih ličnosti iz sveta zabave. Kenan Dogulu, njen suprug, takođe je bio među 23 privedene osobe, a tužilaštvo je zatražilo zabranu napuštanja zemlje.

Međutim, to Beren nije sprečilo da objavi svoj prvi mutički album. Naime, glumica je ostvarila svoj dugogodišnji san da se bavi muzikom. Nakon objavljivanja svoje prve pesme CapitaliZoo, poznata glumica sada je ponovo u žiži javnosti ne samo zbog privođenja, već i zahvaljujući svom prvom albumu "Exuberance". Nakon izlaska albuma, društvene mreže preplavili su komentari. Dok su jedni pohvalili Beren zato što je sledila svoj dugogodišnji san i ocenili album kao hrabar i originalan, drugi su tvrdili da je njena glumačka karijera mnogo jača od muzičke. Ukratko, muzičko putovanje Beren Sat uspelo je već prvog dana da podeli korisnike društvenih mreža na dva tabora, piše onedio.com.

Beren Sat kao Bihter u seriji "Zabranjeno voće":

1/5 Vidi galeriju Beren Sat kao Bihter u seriji "Zabranjeno voće" Foto: printscreen/youtube/Aşk-ı Memnu

Od Jasemin iz serije Hatirla Sevgili, preko nezaboravne Bihter iz serije "Zabranjeno voće", do Fatmagul iz serije "Izgubljena čast" i Kosem sultanije, glumica je ostavila dubok trag u sećanju publike. Tokom svoje karijere igrala je u projektima koji su obarali rekorde gledanosti. Zahvaljujući serijama koje su emitovane ne samo u Turskoj već i u mnogim zemljama sveta, stekla je međunarodnu bazu obožavalaca. Svojom snažnom glumom i pažljivim izborom uloga godinama ostaje jedna od najkomentarisanijih ličnosti u industriji zabave.

Beren Sat, koju smo godinama navikli da gledamo na televizijskim ekranima, ovog puta odlučila je da se okuša u potpuno drugačijoj oblasti. Ostvarujući svoju ljubav prema muzici, za koju kaže da joj je bila dečji san, glumica je skoro tri godine radila na projektu daleko od očiju javnosti. U projektu za koji je produkcijsku podršku pružio njen suprug Kenan Dolu, odlučila je da nastupa pod imenom Beren.

Nakon što je u februaru objavila svoju prvu pesmu Kapitalizu, o kojoj se dugo govorilo, poznata umetnica nije odustala uprkos kritikama i podeljenim reakcijama publike. Nastavila je da radi na svom prvom albumu"Exuberance", za koji je sama napisala tekstove pesama i u kojem kombinuje elektronski pop sa plesnim ritmovima. Album je najavljen za 18. jun. Sve pesme na albumu su na engleskom jeziku. Produkciju je vodio njen suprug Kenan Dolu.