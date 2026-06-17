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Jedna od najvećih zvezda grčke muzike, Nikos Vertis, nastupa večeras u Beogradu, na ekskluzivnom koncertu u okviru Belgrade River Festa. Pred početak spektakla na obali Save već se okupljaju brojne poznate ličnosti, koje ne kriju uzbuđenje zbog nastupa popularnog grčkog pevača.

Među prvima je stigla Goca Lazarević i priznala da ne zna nijednu Nikosovu pesmu, ali je došla da đuska i lepo se provede. Otkrila je da ume da peva na španskom i ruskom, ali ne i na grčkom, i najavila koncert krajem godine.

02:49 Goca Lazarević došla na koncert Nikosa Vertisa Izvor: Kurir

Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević su takođe došli da uživaju uz pesme grčkog pevača, ali nisu bili raspoloženi za izjave.

Jelena Tomasević i Ivan Bosiljčić na koncertu Nikosa Vertisa Foto: Kurir

Milica Pavlović pozirala je pred kamerama, međutim nije želela da daje izjave.

Milica Pavlović na koncertu Nikosa Vertisa Foto: Kurir

Na koncert je pristigla i Jovana Tipšin, kojoj su drugarice kupile kartu za Nikosa. Pevačica je otkrila da obožava njegove pesme, tako da je ovo večeras veliko iznenađenje za nju.

01:24 Jovana Tipšin došla na koncert Nikosa Vertisa pa progovorila o pevaču Izvor: Kurir

Nikos Vertis je poznat po hitu „An Eisai Ena Asteri“, koji je poslednjih godina postao globalni fenomen i osvojio društvene mreže, Vertis je srpsku prestonicu došao sa čak 20 muzičara i impresivnom produkcijom. Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama, energijom i atmosferom po kojoj su poznati najprestižniji grčki klubovi.

Na repertoaru se nalaze njegove najpoznatije pesme, među kojima su „An Eisai Ena Asteri“, „Thelo na me nioseis“, „S'agapao“, „De me skeftese“, ali i brojne druge numere koje su obeležile savremenu grčku muzičku scenu.

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