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Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije je razgovarao juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa poznatim grčkim pevačem Nikosom Vertisom, koji ovih dana boravi u srpskoj prestonici povodom svog predstojećeg koncerta.

U srdačnom i prijateljskom razgovoru, Patrijarh Porfirije poželeo je uvaženom gostu dobrodošlicu u Beograd, dok je g. Vertis zahvalio njegovoj svetosti na srdačnom gostoprimstvu i istakao da sa posebnom radošću dolazi u Srbiju, zemlju sa kojom grčki narod vekovima neguje bratski odnos. Sagovornici su potvrdili značaj vere u životu savremenog čoveka i o ulogu umetnosti i muzike u povezivanju ljudi i naroda. U tom duhu je istaknuto da istinska umetnost, kada je nadahnuta ljubavlju, dobrotom i plemenitim vrednostima, ima snagu da prevazilazi granice i zbližava ljude različitih jezika i kultura, stoji na sajtu Srpske pravoslavne crkve. 

Sastanku su prisustvovali i prezviter Panajotis Karatasios, saradnici g. Vertisa i đakon Nikola Kostić, sekretar Kabineta Patrijarha srpskog.

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