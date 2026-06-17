Na koncertu se pojavile domaće zvezde

Treći put u Srbiji

- Za koncert u Beogradu moram posebno da se pripremim. To će biti velika proslava u svakom smislu. Mi Grci verujemo da smo vrlo bliski jedni drugima. I po kulturi, i po krvi, i po religiji. Mi volimo Srbe. Imam mnogo prijatelja i poznanika iz Srbije već godinama i mi uvek međusobno govorimo "brate". Poslednja dva koncerta bila su prelepo iskustvo. Publika je bila izuzetno srdačna i bilo je veliko iznenađenje videti koliko ljudi peva moje pesme. Na sceni sam se osećao zaista počastvovano kad sam to doživeo. Nadam se da će ove godine publika još više uživati i da će biti zadovoljna novom lokacijom na kojoj ćemo nastupiti. Koncert sa 20 muzičara san je svakog umetnika. Kad imate toliko talentovanih ljudi na sceni, nema potrebe da se oslanjate na elektronska rešenja jer svaki instrument i svaki deo muzike izvodi pravi muzičar. To je i znak velikog poštovanja prema publici, koja ima privilegiju da svaku pesmu čuje u potpunosti uživo - govorio je Vertis.