"Presrećan sam što sam ponovo u Beogradu!" Nikos Vertis nastupa na Belgrade River Festu, srpske zvezde došle da ga slušaju (VIDEO)
Jedna od najvećih zvezda grčke muzike, Nikos Vertis, nastupa večeras u Beogradu, na ekskluzivnom koncertu u okviru Belgrade River Festa. Popularni pevač izašao je na binu pred brojnom publikom, a nakon prve izvedene pesme obratio se prisutnima kratkim, ali srdačnim govorom.
„Presrećan sam što sam ponovo u ovom divnom gradu. Volim da dolazim u Beograd i večeras sam spreman da sa vama podelim emocije“, poručio je Vertis, što je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom i ovacijama.
Već od prvih taktova bilo je jasno da će veče proteći u znaku dobre atmosfere i velikih hitova po kojima je grčki umetnik poznat širom regiona. Okupljeni su pevali zajedno sa njim, dok je emotivna energija koja prati njegove nastupe ispunila koncertni prostor na obali Save.
Na koncertu se pojavile domaće zvezde
Na koncert grčke zvezde pojavile su se brojne domaće poznate ličnosti, koje nisu krile uzbuđenje zbog nastupa popularnog grčkog pevača.
Među prvima je stigla Goca Lazarević, a za njom su pristigli i Milica Pavlović, Jovana Tipšin, Ivan Bosiljčić, Jelena Tomašević i drugi.
Treći put u Srbiji
Poznato je da naša publika ima posebnu, gotovo bratsku vezu s grčkom muzikom, pa je Nikos Vertis već treći put u Srbiji.
- Za koncert u Beogradu moram posebno da se pripremim. To će biti velika proslava u svakom smislu. Mi Grci verujemo da smo vrlo bliski jedni drugima. I po kulturi, i po krvi, i po religiji. Mi volimo Srbe. Imam mnogo prijatelja i poznanika iz Srbije već godinama i mi uvek međusobno govorimo "brate". Poslednja dva koncerta bila su prelepo iskustvo. Publika je bila izuzetno srdačna i bilo je veliko iznenađenje videti koliko ljudi peva moje pesme. Na sceni sam se osećao zaista počastvovano kad sam to doživeo. Nadam se da će ove godine publika još više uživati i da će biti zadovoljna novom lokacijom na kojoj ćemo nastupiti. Koncert sa 20 muzičara san je svakog umetnika. Kad imate toliko talentovanih ljudi na sceni, nema potrebe da se oslanjate na elektronska rešenja jer svaki instrument i svaki deo muzike izvodi pravi muzičar. To je i znak velikog poštovanja prema publici, koja ima privilegiju da svaku pesmu čuje u potpunosti uživo - govorio je Vertis.
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