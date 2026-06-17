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Nakon duge i teške bolesti danas je preminula Lidija Manić, za Kurir su potvrdili njenu prijatelji.

Ostala je upamćena kao jedna od najlepših žena sa prostora bivše Jugoslavije koja je osvojila prestižnu svetsku titulu lepote, ali i kao dugogodišnja, izuzetno cenjena novinarka.

1/6 Vidi galeriju Lidija Manić Foto: Damir Dervišagić, Damir Dervišagić, Profimedia, Privatna Arhiva, Privatna Arhiva

Životna priča

Lidija Manić je bila više od 30 godina novinarka, a karijeru je započela u časopisu "Moda", a potom i na Studiju B, gde je vodila emisiju "Ona koja zna". Radila je i na TV Palma, a poslednjih sedamnaest godina bila je autorka i voditeljka emisije "Istina o" na televiziji Kopernikus.

Rođena je 1959. godine u Pirotu, a detinjstvo je provela u Obrenovcu, gde ju je odgajala baka. Školovanje je započela godinu dana ranije od svojih vršnjaka, a san joj je bio da postane profesor biologije. Ipak, životni put odveo ju je u sasvim drugom pravcu.

Na izbor za Mis Jugoslavije prijavila se na nagovor novinara Dragana Kruške. U konkurenciji najlepših devojaka osvojila je titulu, a potom predstavljala Jugoslaviju na svetskim izborima lepote. Na takmičenju za Mis univerzuma u Salvadoru osvojila je titulu Mis fotogeničnosti, dok je najveći uspeh ostvarila 1975. godine u Japanu, gde je ponela krunu Mis internešenel.

Njena pobeda imala je veliki odjek u tadašnjoj Jugoslaviji. U Japanu je u njenu čast intonirana jugoslovenska himna, a prijem su organizovali predstavnici jugoslovenske ambasade. Tokom boravka upoznala je brojne političke i društvene ličnosti tog vremena.

Foto: Profimedia, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

U maju 2020. godine dijagnostikovan joj je karcinom. Nakon operacije i zračenja bolest je bila pod kontrolom, ali se 2023. godine vratila. Uprkos teškim terapijama i brojnim izazovima, nastavila je da radi i ostane aktivna u svom poslu.

Tokom borbe sa bolešću često je isticala važnost ljubavi prema sebi, optimizma i prihvatanja života sa svim njegovim izazovima. Govorila je da čovek mora da nauči da sebe stavi na prvo mesto i da neguje pozitivne misli, jer upravo one daju snagu za najteže životne bitke.

Lidija Manić ostaće upamćena kao žena koja je spojila lepotu, profesionalizam i dostojanstvo, ostavljajući trag kako u svetu medija, tako i u sećanjima generacija koje su pratile njen rad.