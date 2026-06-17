"Imate mnogo lepe žene" Leni Kravic zapalio Ušće u okviru svetske turneje! "Osećam samo ljubav, hvala na ovoj predivnoj noći"
Slavni američki muzičar Leni Kravic održao je dugoočekivani koncert na Ušću u Beogradu u okviru svoje velike svetske turneje "Blue Electric Light Tour", nazvane po njegovom aktuelnom studijskom albumu.
Kao što su organizatori i najavljivali, harizmatični roker je domaćoj publici priredio savršen balans između potpuno novog materijala i vanvremenskih hitova koji su obeležili globalnu muzičku scenu. Višečasovni spektakl obeležili su horsko pevanje i neverovatna energija, a eksplozija u publici usledila je tokom izvođenja legendarnih numera poput "Are You Gonna Go My Way", "Fly Away" i "American Woman".
Eksplozivna uvertira iz Hjustona
Kao specijalni gost i predgrupa, atmosferu je pre samog Kravica dodatno zagrejao DE'WAYNE, alternativni rok muzičar iz Hjustona. Publika je imala priliku da uživo oseti energiju ovog talentovanog izvođača, a poseban hajp izazvalo je izvođenje numere "highway robbery", koju je ovaj muzičar nedavno snimio upravo u duetu sa Kravicem.
Portret istinske rok ikone
Leni Kravic je još jednom opravdao status jednog od najuspešnijih i najuticajnijih aktivnih rok muzičara današnjice. Rođen 1964. godine u Njujorku, Kravic je svetsku slavu stekao zahvaljujući jedinstvenom i prepoznatljivom stilu – savršenom spoju sirovog roka sa elementima soula, fanka i bluza.
Povratak u Srbiju nakon skoro dve decenije
Ovaj koncert ujedno je označio i veliki povratak Lenija Kravica pred srpsku publiku. Njegov prethodni nastup u našoj zemlji održan je sada već daleke 2008. godine u Beogradskoj areni. Taj koncert, koji je okupio između 14.000 i 15.000 posetilaca, ostao je upamćen kao jedan od najznačajnijih i produkcijski najskupljih muzičkih događaja u Srbiji te godine. Sudeći po reakcijama publike na Ušću, ovaj open-air spektakl uspešno je nadmašio uspomene iz Arene.
Srbima je poručio i da imamo "mnogo lepe žene", a onda posvetio pesmu ženi u prvom redu u publici.
- Osećam samo ljubav. Hvala na ovoj predivnoj noći - poručio je muzičar.
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