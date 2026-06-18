da li ste znali

da li ste znali

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Ketrin Zita-Džouns danas važi za jednu od najprepoznatljivijih glumica svoje generacije, ali njen put do Holivuda nije počeo na crvenom tepihu. Pre velikih filmskih uloga, prestižnih nagrada i braka sa Majklom Daglasom, odrastala je u skromnoj porodici u Velsu i još kao devojčica pokazivala izuzetan talenat za ples i glumu.

Pogledajte u galeriji fotografije susreta glumice i predsednika Srbije:

1/4 Vidi galeriju Ketrin Zita Džouns i Aleksandar Vučić Foto: Kurir

Publika je pamti po filmovima „Maska Zoroa“, „Klopka“, „Saobraćaj“ i „Čikago“, za koji je osvojila Oskara za najbolju sporednu glumicu. Ipak, iza njene bogate karijere kriju se detalji koji su manje poznati javnosti.

Porodični dobitak promenio je tok njenog života

Važnu ulogu u počecima njene karijere odigrala je neočekivana sreća njenih roditelja. Nakon što su na bingu osvojili 100.000 funti, deo novca uložili su u obrazovanje svoje talentovane ćerke.

Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ketrin je zahvaljujući tome mogla da pohađa časove plesa i baleta, a kasnije i glumačku školu. Ono što je u početku predstavljalo dečju ljubav prema sceni ubrzo je preraslo u ozbiljnu ambiciju i buduću profesiju.

Školu je napustila sa samo 15 godina

Dok su njeni vršnjaci još razmišljali o budućem zanimanju, Ketrin je već znala čime želi da se bavi. Sa 15 godina napustila je redovno školovanje kako bi se pridružila pozorišnoj produkciji i nastavila da gradi karijeru na londonskom Vest Endu.

O odluci da ode iz rodnog Velsa svojevremeno je govorila:

– To je ono što sam želela da radim. Koliko god volim svoju zemlju, niko je ne voli više od mene, znala sam da tamo ne mogu da ostvarim ono što želim.

Ketrin Zita Džouns u mladosti Foto: Ron Wolfson, 1992 All Rights Reserved / Everett / Profimedia

Njeni prvi veliki uspesi nisu bili vezani za film, već za mjuzikle i pozorište, gde je mogla istovremeno da pokaže glumački, plesni i pevački talenat.

Majkl Daglas ju je iznenadio prilikom prvog susreta

Jedna od najpoznatijih priča iz njenog privatnog života vezana je za upoznavanje sa Majklom Daglasom. Glumci su se sreli 1998. godine, a Daglas joj je već tokom prve večeri saopštio da će jednog dana postati otac njene dece.

Ketrin je njegovu direktnost dočekala sa rezervom:

- Rekao je da će biti otac moje dece. I ja sam rekla: „U redu. Mnogo sam o tebi čula. Laku noć.“

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/12 Vidi galeriju Glumci su se sreli 1998. godine, a Majkl Daglas joj je već tokom prve večeri saopštio da će jednog dana postati otac njene dece. Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Iako njegov prvi pokušaj nije prošao onako kako je zamišljao, veza se kasnije razvila, a par se venčao 2000. godine. Dobili su sina Dilana i ćerku Keris.

Venčanje je bilo zabava koja je trajala 12 sati

Ketrin i Majkl organizovali su raskošno venčanje u hotelu „Plaza“ u Njujorku, a glumica je godinama kasnije otkrila da je slavlje trajalo čak 12 sati.

Ona je povodom godišnjice braka ceremoniju opisala kao „fantastičnu zabavu od 12 sati“. Njihov brak prolazio je kroz uspone i padove, ali su uprkos krizama ostali zajedno više od dve decenije.

Elizabet Tejlor bila joj je uzor

Elizabet Tejlor Foto: PER / Backgrid USA / Profimedia

Još kao devojčica, Ketrin je bila očarana izgledom i glumačkom pojavom Elizabet Tejlor. Posebno su je fascinirale njene upečatljive oči, guste trepavice i šminka u ljubičastim tonovima.

Uticaj slavne glumice kasnije se mogao primetiti i u načinu na koji je Zita-Džouns gradila svoj prepoznatljiv holivudski stil – elegantan, ženstven i inspirisan nekadašnjim zvezdama filmskog platna.

Na terenu može da pobedi i supruga

Pored plesa i glume, Ketrin je veoma uspešna i u golfu. Ne samo da često igra sa Majklom Daglasom već je u jednom televizijskom gostovanju priznala da može i da ga pobedi.

Poznata je i po neobičnom pravilu koje navodno primenjuje kada igra protiv muškaraca: ukoliko ne uspeju da prebace lopticu preko početne pozicije namenjene damama, moraju da skinu pantalone.

Majkl Daglas, Ketrin Zita Džouns, Karis Zita Daglas Foto: Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Neobično ime čuva porodičnu uspomenu

Njeno puno ime takođe ima posebno porodično značenje. Ime Ketrin dobila je po baki sa majčine strane, dok je ime Zita povezano sa bakom iz očeve porodice.

Zita, dakle, nije deo njenog umetničkog pseudonima, kako su mnogi godinama mislili, već deo imena koje nosi od rođenja.

Pre Holivuda okušala se i kao pevačica

Pre nego što je pevačko umeće pokazala u filmu „Čikago“, Ketrin je pokušala da izgradi i muzičku karijeru. Tokom devedesetih snimila je nekoliko pesama, među kojima je i duet „True Love Ways“ sa britanskim pevačem Dejvidom Eseksom.

Pesma je objavljena 1994. godine i stigla je do 38. mesta britanske liste singlova, što pokazuje da njene muzičke ambicije nisu bile samo kratkotrajni izlet.

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