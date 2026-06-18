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Baron Tramp, najmlađi sin američkog predsednika Donalda Trampa i prve dame Melanije Tramp, retko se pojavljuje na velikim javnim događajima. Zbog toga je njegov dolazak na UFC spektakl organizovan na travnjaku Bele kuće privukao veliku pažnju medija i korisnika društvenih mreža.

Dvadesetogodišnji Baron prisustvovao je događaju „UFC Freedom 250“, koji je održan 14. juna 2026. godine povodom 80. rođendana Donalda Trampa i obeležavanja 250 godina američke nezavisnosti. Na tribinama su bili i drugi članovi porodice Tramp, među kojima Ivanka, Tifani, Erik i Donald Tramp Mlađi.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao tokom poslednjeg pojavljivanja:

1/5 Vidi galeriju Baron Tramp sa dužom kosom na UFC događaju Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, Bonnie Cash - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Promenio frizuru i izabrao opuštenije izdanje

Najviše komentara izazvala je Baronova nova frizura. Umesto kose uredno začešljane unazad, po kojoj je ranije bio prepoznatljiv, ovog puta pojavio se sa dužom i razbarušenijom kosom koja mu je padala preko čela.

Za ovu priliku obukao je tamnoplavi sako i belu košulju, ali je izostavio kravatu, zbog čega je njegovo izdanje delovalo nešto opuštenije nego na ranijim zvaničnim događajima.

Njegove fotografije brzo su se proširile društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici pokušavali da na osnovu izraza lica procenjuju da li je to on.

Baron Tramp sa dužom kosom na UFC događaju Foto: Bonnie Cash - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan korisnik X je napisao: „Čoveče, Baron izgleda kao potpuno druga osoba na fotografijama od sinoć. Zamenili su ga glumcem i mislili su da nećemo primetiti.“

Drugi je dodao: „To nije Baron. To je glumac iz Central Casting 2.0, baš kao što su bili Tramp i Mel.“ Treći je uporedio dve fotografije Barona snimljene u razmaku od godinu dana i napisao: „Nema šanse da je to on. Pogledajte ove fotografije jednu pored druge. Pogledajte crte lica.“

Četvrti korisnik je dodao: „Ovaj Baron nije isti Baron koga viđamo godinama. Ovaj ima dva istaknuta mladeža, po jedan na svakom obrazu. Njegove obrve su izraženije i ima više dlaka.“

Retko se pojavljuje uz predsedničku porodicu

Baron Tramp - najmlađi sin Donalda Trampa Foto: EPA Saul Loeb Pool

Baron je tokom odrastanja uglavnom bio sklonjen od reflektora, a Melanija Tramp godinama je nastojala da njegov privatni život ostane izvan medija. Zbog toga svako njegovo pojavljivanje uz roditelje privlači znatno više pažnje nego dolasci ostalih članova porodice.

U poslednje vreme u tabloidima su se pojavljivale tvrdnje o njegovom navodno udaljenom odnosu sa starijom polubraćom i polusestrama. Ipak, pouzdani dokazi o porodičnom sukobu nisu objavljeni, pa takve navode treba posmatrati kao nepotvrđene spekulacije, a ne kao utvrđene činjenice.

Baron je 20. rođendan proslavio 20. marta 2026. godine, a mediji su tada navodili da ulazi u novu životnu fazu i pokazuje sve veće interesovanje za poslovne projekte.

Baron Tramp - najmlađi sin Donalda Trampa Foto: Credit: Brian Prahl / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ušao i u posao sa energetskim napicima

Najmlađi Trampov sin nedavno se uključio u poslovanje kompanije „Solos jerba mate“, koja proizvodi napitak na bazi jerba mate. Prema dostupnim poslovnim podacima, Baron je naveden kao jedan od direktora kompanije, zajedno sa još nekoliko mladih poslovnih partnera.

Prvi proizvod kompanije, napitak sa ukusom ananasa i kokosa, ponuđen je po ceni od 39 dolara za paket od 12 limenki. Visoka cena odmah je izazvala rasprave, ali je istovremeno privukla dodatnu pažnju kupaca i medija.

Kompanija svoj proizvod predstavlja kao funkcionalan i osvežavajući napitak namenjen aktivnom načinu života na Floridi. Time je Baron napravio prvi ozbiljniji korak u poslovnom svetu, van političke karijere svog oca i javnih aktivnosti ostalih članova porodice.

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