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Svetska muzička zvezda Leni Kravic priredio je spektakl na prepunom beogradskom Ušću, gde su ga hiljade obožavalaca dočekale gromoglasnim aplauzom. Publika je na koncert pristizala satima pre otvaranja kapija, a atmosfera je dostigla vrhunac čim je muzičar izašao na binu.

Tokom večeri nizali su se njegovi najveći hitovi, dok je publika pevala zajedno sa njim. Ipak, jedan trenutak posebno je obeležio koncert.

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Zaustavio nastup zbog publike

Kravic je u jednom trenutku prekinuo izvođenje kako bi se direktno obratio okupljenima. Njegova kratka poruka izazvala je oduševljenje među fanovima.

– Beograde, osećam te, samo ljubav – rekao je Leni Kravic, nakon čega su se Ušćem prolomile ovacije.

Muzičar je potom nastavio koncert, dok je publika još glasnije pevala i pozdravljala svaku narednu pesmu.

Još jedan upečatljiv momenat tokom koncerta bio je kada je na binu pozvao devojčicu iz publike, a onda joj dodao daire kako bi učestvovala u izvođenju naredne pesme. Publika je ovaj gest nagradila velikim aplauzom.

Publika pevala njegove najveće hitove

Veliko interesovanje za nastup bilo je vidljivo još pre početka koncerta, jer su brojni fanovi stigli nekoliko sati ranije kako bi zauzeli što bolje mesto. Kravic je energičnim nastupom opravdao očekivanja, a posebno emotivan trenutak usledio je tokom izvođenja pesme „My Mama Said“, koju je publika pevala zajedno sa njim.

Koncert na Ušću protekao je u znaku snažne energije, velikih hitova i neposredne komunikacije sa publikom, a poruka koju je Leni uputio Beogradu postala je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.

Video: Leni Kravic zapalio Ušće