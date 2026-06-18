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Slavna oskarovka Anđelina Džoli izgledala je kao prava filmska diva kada se pojavila na ulicama Njujorka, i to samo nekoliko dana nakon što je otkriveno da je još jedno od njene dece zvanično odbacilo prezime njenog bivšeg supruga Breda Pita.

Pedesetjednogodišnju zvezdu dočekalo je more obožavalaca i fotografa ispred luksuznog Vitbi hotela sa pet zvezdica, gde je stigla u pratnji nekoliko snažnih telohranitelja u crnom terencu kako bi prisustvovala projekciji svog najnovijeg filma Kutur.

Anđelina Džoli je za ovu priliku odabrala crnu haljinu bez bretela sa veoma dubokim dekolteom i elegantnim naborima. Njena plava kosa bila je stilizovana u bujne talase, dok je svoje prepoznatljive plave oči sakrila iza klasičnih avijatičarskih naočara za sunce, a celokupan izgled upotpunila je visećim zlatnim minđušama i elegantnim ručnim satom.

Anđelina Džoli Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

U svom novom ostvarenju Kutur, poznata glumica igra američku rediteljku koja odlazi na čuvenu Nedelju mode u Pariz, gde potpuno neočekivano saznaje da boluje od raka dojke. Ovaj film je izuzetno ličan za Anđelinu, s obzirom na to da se ona 2013. godine podvrgla preventivnoj dvostrukoj mastektomiji.

Ona je tu tešku odluku donela nakon što je otkrila da nosi opasnu genetsku mutaciju koja drastično povećava šanse za dijagnostikovanje ove potencijalno fatalne bolesti. Mutacija u njenom genu ostavila ju je sa procenjenim rizikom od osamdeset i sedam odsto za rak dojke, kao i pedeset odsto rizika za rak jajnika.

Anđelina Džoli Foto: RW/MPI / Capital pictures / Profimedia

Njena majka Maršelin Bertran preminula je upravo od raka jajnika i dojke 2007. godine, a od iste bolesti preminule su joj baka i tetka. U nedavnom razgovoru za medije, zvezda je priznala da bi dala apsolutno sve da je njena majka sada živa i da može da bude tu za svoje unuke.

Porodična drama

Dok ona briljira na poslovnom planu, u privatnom životu se i dalje nižu velike turbulencije. Njeno pojavljivanje u Njujorku dolazi neposredno nakon što je otkriveno da je najmlađi sin bivšeg holivudskog para takođe odbacio prezime Pit sa svoje srednjoškolske diplome.

Anđelina Džoli Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sedamnaestogodišnji Noks je ranije ovog meseca diplomirao na Fjužn akademiji u Los Anđelesu, a prema pisanju portala Pejdž Siks, tinejdžer je na zvaničnom sertifikatu bio upisan jednostavno kao Noks Džoli. Na samoj ceremoniji bodrili su ga ponosna majka, brat Paks, sestra bliznakinja Vivijen i starija sestra Zahara.

Ovo je samo nastavak bolnog trenda za Breda Pita, jer su se njegova deca jedna za drugom odricala njegovog imena nakon teškog razvoda i osam dugih godina sudske borbe koja se konačno završila poravnanjem krajem 2024. godine.

Bred Pit i Anđelina Džoli sa decom Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Zahara je nedavno podnela zvaničnu peticiju sudu tražeći da njeno novo zakonsko ime bude Zahara Marli Džoli, iako očevo prezime ne koristi već godinama, pa ga tako nije koristila ni prilikom učlanjenja u sestrinstvo, kao ni na nedavnom diplomiranju na Spelman koledžu gde je Anđelina ponosno prisustvovala.

U maju je potvrđeno da je i dvadesetčetvorogodišnji Medoks podneo zahtev da se pravno oslobodi prezimena Pit iz potpuno ličnih razloga, menjajući ime u Medoks Čivan Džoli. Njegovim stopama krenula je i Vivijen kada je izbacila prezime sa pozorišnog plakata za predstavu Autsajderi, dok je Šajlo uradila istu stvar odmah nakon svog osamnaestog rođendana.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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