Slušaj vest

Dolazak holivudske zvezde Ketrin Zite-Džouns podsetio nas je na njene briljantne uloge, ali i ljubavnu priču sa legendarnim glumcem Majklom Daglasom.

"Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvezda, Ketrin Zitu - Džouns, glumicu koja je i čuvenom Zorou uzela deo slave. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije. Sve više producenata, reditelja i glumaca otkriva ono što mi odavno znamo – da naša zemlja nudi vrhunske lokacije, talentovane ljude i gostoprimstvo koje se dugo pamti.

Ako se po jutru dan poznaje, uskoro će u Beogradu biti podjednako verovatno da sretnete holivudsku zvezdu kao i komšiju iz kraja", poručio je Aleksandar Vućić na zvaničnom Instagram profilu.

Blistava karijera čuvene glumice

Ketrin Zita- Džouns izgradila je impresivnu karijeru, prešavši put od zvezde britanskih mjuzikla i televizije do jedne od najvećih zvezda Holivuda. Briljirala je kao Velma Keli u filmskoj adaptaciji mjuzikla Čikago i ta uloga donela joj je Oskara za najbolju sporednu glumicu, 2002.

Debitovala je 2009. na Brodveju u obnovljenoj predstavi Stivena Sondhajma A Little Night Music i osvojila prestižnu nagradu Toni za najbolju glumicu u mjuziklu. Pre 16 godina dodeljena joj je titula Komandanta Reda Britanske Imperije (CBE) za njen doprinos filmskoj industriji i humanitarni rad.

Poslednjih godina izdvojile su se njene uloge Olivije de Hevilend u seriji Feud i uloga Mortiše Adams u globalno popularnoj Netfliksovoj seriji Wednesday. Privukla je veliku pažnju ulogom u crnoj komediji The Gallerist, koja je premijerno prikazana na filmskom festivalu Sandens, gde glumi pored Natali Portman i Džene Ortege. Predvodi i glumačku postavku trilera Cupid i serije Kill Jackie.

1/8 Vidi galeriju Ketrin Zita Džons i Majkl Daglas Foto: kolbert-press/Christian Kolbert / imago sportfotodienst / Profimedia, Ron Wolfson, 1992 All Rights Reserved / Everett / Profimedia, Fotosports/Photoshot / Avalon / Profimedia

Ljubavna priča Ketrin Zite - Džouns i Majkla Daglasa

Život Ketrin Zite - Džouns obeležila je i ljubav sa Majklom.

Oboje su rođeni 25. septembra, on 1944. a ona 25 godina kasnije. Venčali su se 2000. Raskidali pa dali drugu šansu braku, koji i dalje traje. Jedan su od najpoznatijih i najuticajnijih bračnih parova na svetskoj javnoj sceni, i dokaz da razlika u godinama nije prepreka za dugotrajnu vezu.

Majkl Daglas i Ketrin Zita - Džouns stalno ističu da su pronašli sreću jedno pored drugog. Bilo je tu raznih lomova i kriza, ali je veza opstala što je možda i najvažnije.

Slavni glumac za se čijeg oca, kutlnog glumca Kirka Daglasa, pretpostavlja da je poreklom bio Srbin, primetio je Ketrin Zitu Džouns 1998. u filmu "The Mask of Zorro" gde je igrala Elenu Montero. Otišao je da se vidi sa njome na Deauville Film Festival dok je bila u toku promocija filma "A Perfect Murder" u kojem on glumi. Rekao je svom predstavniku za medije da ugovori sastanak sa njom.

"Upoznao sam je u baru i bio sam džentlmen", rekao je 2016. pa priznao da joj se odvažno udvarao rečima: "Znaš, biću otac tvoje dece". Ona nije bila impresionirana njime: "Mnogo sam čula o tebi, i videla sam mnogo o tebi, i mislim da je vreme da ti poželim laku noć".

On nije odustajao pa joj je poslao cveće na snimanju narednog filma, ona i danas čuva čestitku. U intervjuu za Access Hollywood 2019. slavna glumica rekla je prisećajući se prvog sastanka: "Znate šta je najgore? Bio je u pravu" (smeh).

Venčali su se 2020. u hotelu Plaza u Njujorku. Gosti su bili Goldi Hon, Bred Pit, Tom Hensk, Vupi Goldberg i Entoni Hopkins. Ketrin je nosila venčanicu Christian Lacroix i haljinu koju je dizajnirao Dejvid Emanuel.

Poznati par verio se 1999. u Apsenu u Koloradu, u avgustu 2000. dobili su sina Dilana, koji je imao tri meseca kada su se oni venčali. Glumica je 2021. za WSJ rekla da je tajna njihovog braka to što im je uvek zabavno jedno uz drugo. Međutim, bilo je kriza u njihovoj vezi. Razišli su se 2013. kako bi razmislili kako da zajedno nasatve dalje.

"Problem u ovom poslu je što je sve tako javno. Volim Ketrin više nego ikada pre. I nadam se da je osećaj obostran. Rešili smo stvari – ako oba partnera žele da nešto reše, onda to mogu i da urade. To je nemoguće ako tome teži samo jedna strana", rekao je slavni glumac koji se borio sa rakom grla. Pričajući o tome za The Guardian o tome on je izjavio da je bolest možda izazvana oralnim seksom pa je indirektno za to okrivio suprugu, da bi joj se kasnije javno izvinio, rekavši da je to bila krajnje nepromišljenja izjava.

Poznati par pored sina Dilana ima i ćerku Keris koja se često pojavljuje u javnosti. Daglas je i otac Kamerona Daglasa koga je dobio sa bivšom suprugom Diandrom Luker.

Čuveni glumac koji jeo drugi put postao otac kada je imao više od 50 godina, priznao je da mu je to kasno očinstvo omogućilo da bude bolji otac nego što je bio svom sinu Kameronu.

"Kameron je mnogo patio u to vreme", rekao je ističući da je on sam bio “preopterećen i preopterećen” svojom karijerom dok je odgajao svog najstarijeg sina. Objasnio je da mu je porodični život u to vreme bio na trećem mestu na listi prioriteta, za razliku od vremena kada je osnovao porodicu sa sadašnjom suprugom.

Kirk Daglas je bio Srbin?

Postoji nekoliko teorija da je slavni Kirk Daglas zapravo bio Srbin iz Bosne uprkos raznim biografijama gde se navodi kao potomak Belorusa, a on je jednom prilikom rekao da mu je deda ruskog pokrekla.

O Daglasu kao Srbinu piše Savo Pujić, lingvista i poznavalac istorije trebinjskog kraja u knjizi "Dživarska crkvena opština" (Edicija Baština, Svet knjige, Beograd 2010.)

Pujić navodi da je začetnik dživarskog ogranka Danilovića bio je iscelitelj pop Marko Danilović (1833. ili 1835-1915), koji je osnovnu školu završio u Dubrovniku, a za sveštenika se pripremao u manastirima Duži i Savina. Imao je tri sina.

"O najstarijem Dušanu, rođenom oko 1868, pričalo se da se poturčio. Zabeležena je priča da je napustio porodicu i ženu i otišao u Carigrad, gde se, u ruskoj crkvi, venčao as nekom Jermenkom i dobio sina (Išura Danilovića), koji se u Americi proslavio pod umetničkim imenom Kirk Daglas (Vukašinović: Zupci, 726)".

O srpskom poreklu Kirka Daglasa pisao je i prof. dr Nikola Bojanić, blizak srodnik sa pridvoračkim Danilovićima.

"Dušan je bio sveštenik u Čapljini, gde je, u nekakvom afektu, zapretio da će se poturčiti i otputovao u Carigrad, napustivši ženu i ćerku. Tamo se u ruskoj crkvi venčao sa jednom Jermenkom i odselio u Ameriku, gde je dobio slavnog sina. Navod da ga je Bojanić dovodio iz Dubrovnika u Čičevo sasvim je neverovatan, jer to ne bi moglo proći nezapaženo. U rodbini je kružila priča da je Dušanov bratić, akademik Vojo, prilikom jednog boravka u Americi, uspostavio vezu sa Daglasom, koji, uveren da mu je otac bio Rus, nije pokazao interesa za hercegovačko poreklo…".

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Glumica pokazala zanosno telo u 6. deceniji