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Pevačica i glumica Dženifer Lopezsuptilno je kritikovala svog bivšeg supruga, pevača Marka Entonija. Par je bio u braku od 2004. do 2014. godine, a zajedno su 2008. godine dobili blizance Emu i Maksa. Deca su, sudeći prema glumičinoj izjavi, većinu vremena bila s njom nakon razvoda.

Gostujući u podkastu "SmartLess", Lopez je otkrila da je jako emotivna jer se njena deca pripremaju za fakultet. "Ludo je. Sada stvarno mogu da pogledam svoj život, da ga cenim onakvim kakav jeste i sve što sam stvorila za sebe i da stvarno budem srećna", rekla je ona, a potom dodala da su njena deca dobila stipendije i da idu na fakultete na koje žele da idu.

U galeriji pogledajte fotografije Marka Entonija:

1/5 Vidi galeriju Mark Entoni, bivši muž Dženifer Lopez Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, MARK DAVIS / Getty images / Profimedia

"Samo, rekla sam: ‘Uradila si to sve sama.‘ To je sjajno. Kao: ‘Imala si vrlo malo pomoći‘, znate?", navela je ona, pritom indirektno kritikujući Entonija.

Slavni muzičar, poznat po hitu "Vivir Mi Vida", prošlog meseca nije došao na maturu svoje ćerke, dok su istoj prisustvovali Lopez i sin njenog bivšeg supruga, Bena Afleka, Semjuel. Entoni takođe nije bio prisutan na ceremoniji mature svog sina Maksa koja je održana ranije ovog meseca.

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Lopez:

1/9 Vidi galeriju Dženifer Lopez na venčanju ćerke indijskog milijardera Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Lopez je u martu progovorila o "jako teškom" razvodu od Entonija, tokom nastupa u sklopu rezidencije u Las Vegasu.

"Nakon mog trećeg razvoda, tada sam stvarno počela da budem dobra u tome. Ozbiljno, to nije smešno. Prolazila sam kroz jako teške trenutke", rekla je tada, dodavši da je bila spremna da u potpunosti odustane od ljubavi. Tokom izazovnog perioda pomogla joj je njena mentorka Luis Hej, koja joj je rekla: "Dženifer, ti si plesačica, zar ne? Kada učiš da plešeš i pogrešiš u koracima, šta uradiš?" Lopez joj je na to odgovorila: "Jednostavno nastavim dok ne naučim korake", na što je mentorka dodala: "Tako je, Dženifer. Uvek nastavi da pleše."

U galeriji pogledajte fotografije Marka Entonija i njegove nove partnerke, Nađe Fereire:

1/4 Vidi galeriju Mark Entoni, Nađa Fereira Foto: Printscreen/Instagram/nadiaferreira

Entoni je od 2023. godine s manekenkom Nađom Fereirom i zajedno čekaju dete.

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