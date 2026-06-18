Slušaj vest

Malo je muzičara koji su tokom višedecenijske karijere izgradili imidž kakav prati Lenija Kravica. Američki roker, koji je sinoć održao spektakularni koncert na Ušću, poznat je po harizmi, prepoznatljivom stilu i reputaciji jednog od najvećih zavodnika svetske muzičke scene.

Pogledajte u videu ispod kako je bilo na koncertu Lenija Kravica na Ušću:

00:48 Grmi "American woman" Ušćem: Leni Kravic održao lekciju iz rokenrola u Beogradu u 62.godini! Izvor: MONDO

Iako su ga tokom godina povezivali sa brojnim poznatim ženama, Kravic je u braku bio samo jednom. Posle razvoda i nekoliko zapaženih veza, odlučio je da se povuče iz površnih odnosa i ljubavni život podredi drugačijim pravilima.

Jedini brak imao je sa Lisom Bone

Leni Kravic venčao se sa glumicom Lisom Bone 1987. godine, a u njihovom braku rođena je ćerka Zoi Kravic. Par se razveo 1993, ali kraj ljubavne veze nije označio i prekid bliskosti.

Leni Kravic i Zoi Kravic Foto: Rich Gold / Alamy / Alamy / Profimedia

Muzičar je više puta isticao da su on i Lisa ostali veoma povezani zbog ćerke i ljubavi koju i dalje osećaju jedno prema drugom, samo u drugačijem obliku. Njihov odnos postao je jedan od poznatijih primera prijateljstva bivših supružnika u Holivudu.

Posebnu pažnju javnosti privuklo je i Kravicevo prijateljstvo sa Džejsonom Momoom, sa kojim je Lisa Bone godinama bila u braku. Umesto očekivane neprijatnosti, dvojica muškaraca razvila su blizak odnos i javno se nazivala braćom.

Kravic je i nakon razvoda Lise i Džejsona naglasio da Momou i dalje smatra članom porodice.

– Mi smo porodica. Ostaćemo porodica – rekao je svojevremeno muzičar.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije iz Beograda:

1/6 Vidi galeriju Leni Kravic stigao je u Beograd zbog koncerta, a paparaci su ga snimili u jednom restoranu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Njihovo prijateljstvo svojevremeno je privuklo pažnju i zbog fotografije na kojoj su pokazali slično prstenje, ali nije reč o simbolu njihovog odnosa koji su zajednički izabrali. Momoa je prsten poklonio Kravicu nakon što ga je muzičar podržao tokom gostovanja u emisiji „Saturday Night Live“.

Bio je veren sa Adrijanom Limom

Jedna od njegovih najpoznatijih veza bila je ona sa brazilskom manekenkom Adrijanom Limom. Njihova romansa počela je 2001. godine, a par je kasnije počeo da živi zajedno i verio se.

Adrijana Lima nosi krila Viktorijinih anđela Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Ipak, do venčanja nije došlo, a veza je okončana 2003. godine. Lima se šest godina kasnije, 2009, udala za srpskog košarkaša Marka Jarića, sa kojim je dobila dve ćerke. Njihov brak kasnije je završen razvodom.

Kravic je tokom godina povezivan i sa Nikol Kidman, sa kojom je, prema njenom kasnijem priznanju, jedno vreme bio veren.

Nikol Kidman na crvenom tepihu Oskara 2026 u Šanel haljini sa perjem Foto: Todd Williamson/January Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Neverstvo njegovog oca ostavilo je dubok trag

Muzičar je otvoreno govorio o tome kako je ponašanje njegovog oca Sija Kravica uticalo na njegove kasnije odnose. Nakon što je otkrio da je otac bio neveran njegovoj majci, dugo se plašio da će ponoviti isti obrazac.

Priznao je da je posle razvoda počeo da liči na njega i da se ponaša poput zavodnika, što mu se nije dopalo.

– Posle braka postao sam više nalik svom ocu. Postao sam „igrač“. Nije mi se to dopalo, nisam želeo da budem taj čovek. Morao sam da se suočim sa tim i bilo mi je potrebno vreme – ispričao je Kravic.

Foto: ©Mia Ross

Takva iskustva bila su jedan od razloga zbog kojih je počeo drugačije da posmatra ljubav, intimnost i partnerske odnose.

Celibat je za njega postao duhovna odluka

Kravic je 2024. godine otkrio da devet godina nije imao ozbiljnu vezu i da je odlučio da živi u celibatu dok ne upozna pravu osobu. Svoju odluku opisao je kao duhovnu, naglašavajući da više ne želi odnos zasnovan samo na fizičkoj privlačnosti.

– Tamo gde se sada nalazim u životu, žena mora da ponudi nešto više od tela. Važni su mi i um i duh – objasnio je muzičar.

Video: Koncert Lenija Kravica u Beogradu