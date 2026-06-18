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Romansa glumice Jelisavete Orašanin i njenog 11 godina mlađeg kolege Pavla Mensura već danima privlači veliku pažnju javnosti. Iako njih dvoje svoj odnos ne žele da komentarišu, zajedničke fotografije koje se pojavljuju u javnosti dodatno podstiču priče da među njima postoji nešto više od prijateljstva.

Najnovija objava na Instagramu sada je izazvala novu buru, jer su glumci gotovo istovremeno podelili istu fotografiju.

Jelisaveta objavila sliku kako Pavle mazi njenog psa Ljubicu Foto: Instagram/jagodenamagli

Objavili fotografiju Jelisavetinog psa

Na fotografiji se nalazi Jelisavetin pas Ljubica, dok se vidi muška ruka koja ga mazi. U pozadini se mogu primetiti i ženska stopala.

Korisnici društvenih mreža ovu objavu tumače kao njihovu prvu, doduše posrednu, javnu potvrdu veze.

Pavle Mensur objavio sliku kako mazi psa Jelisavete Orašanin Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Glumci se o značenju fotografije nisu oglašavali, zbog čega za sada nije poznato da li su njome zaista želeli nešto da poruče ili je reč samo o još jednom detalju koji je privukao pažnju javnosti.

Ranije snimljeni na žurki i u centru Beograda

O njihovom odnosu su dugo znali samo najbliži prijatelji, sve dok se u javnosti nisu pojavile fotografije sa jedne rejv žurke, na kojima su delovali prisno.

Mediji su potom objavili da su Jelisaveta i Pavle viđeni i u jednoj kafeteriji u Njegoševoj ulici u Beogradu. Prema rečima radnika iz obližnje trafike, opušteno su sedeli u bašti tik uz trotoar, razgovarali i smejali se, ne obazirući se na poglede prolaznika.

Foto: Instagram

Ne žele da govore o navodnoj romansi

Ni Jelisaveta ni Pavle do sada nisu želeli da potvrde ili demantuju navode o vezi.

Kada su novinari Pavla Mensura zamolili da prokomentariše priče o romansi sa koleginicom, kratko je odgovorio:

Jelisaveta je, sa druge strane, tokom telefonskog razgovora tvrdila da je veza loša.

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

– Halo, da li me čujete? Prekidate mi... – rekla je glumica, nakon čega je ubrzo prekinula razgovor.

Pokušaji da se od njih dobije konkretniji komentar do sada nisu bili uspešni.

Ljubica je godinama deo Jelisavetine porodice

Jelisaveta je poznata kao velika ljubiteljka životinja, a njen pas Ljubica već godinama ima posebno mesto u njenom životu. Glumica često objavljuje fotografije svog ljubimca, vodi ga sa sobom i tretira kao ravnopravnog člana porodice.

Pogledajte u galeriji kako izgleda luksuzni stan koji je Jelisaveti ostavio Teodosić:

1/7 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić živeli su u luksuznom stanu na Vračaru Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Ljubica je bila uz nju tokom brojnih važnih životnih trenutaka, a Jelisaveta joj neretko bira i posebne modne detalje. Upravo zbog toga fotografija psa možda na prvi pogled ne bi bila neobična, da se istovremeno nije našla i na profilu Pavla Mensura.

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