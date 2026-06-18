Evo o čemu govori pesma Nikosa Vertisa, koja je najviralnija na mrežama: Nastala je pre 14 godina, a tek sada doživela ekspanziju
Poslednjih nedelja gotovo da nije bilo društvene mreže na kojoj se nije čula pesma "An Eisai Ena Asteri". Emotivna balada grčke zvezde Nikosa Vertisa postala je pravi viralni fenomen, osvojivši publiku širom regiona. Upravo na talasu ogromne popularnosti ovog hita, Vertis je sinoć pred beogradskom publikom održao dugo očekivani koncert na festivalu Belgrade River Fest.
Pesma "An Eisai Ena Asteri" (Ako si zvezda) govori o čoveku koji se zaljubljuje i nije siguran da li je konačno pronašao pravu ljubav ili samo san koji će nestati. Ovo je u svojoj srži duboko emotivna ljubavna balada koja govori o gubitku, čežnji i idealizaciji voljene osobe. Glavna tema je nada da će voljena osoba uneti svetlost u njegov život koji je ranije bio pun tame i razočaranja.
Pogledajte u galeriji fotografije sa koncerta na Belgrade River Festu:
U refrenu kaže: "Ako si zvezda koja će doneti svetlost u moj prazan život, nikada nemoj da se ugasiš i nikada me ne ostavljaj."
To je metafora za osobu koja mu daje smisao, sreću i novi početak. S druge strane, pevač se plaši da je sve možda samo san, pa kaže da bi, ako je to san, voleo da u njemu ostane zauvek i da se nikad ne probudi.
Kasnije u pesmi kaže da je njegov život ranije bio mračan i da mu se snovi nisu ostvarivali, ali otkako je ta osoba ušla u njegov život, oseća se kao da se ponovo rodio. Zato kaže da je ona njegov "početak i kraj" i da je postala centar njegovog sveta.
"An Eisai Ena Asteri" opisuje muškarca koji u voljenoj osobi pronalazi novu nadu i smisao života, istovremeno strahujući da bi sreća koju je konačno pronašao mogla da nestane. Kroz stihove pune emocija, ljubav je predstavljena kao sila koja menja život iz korena, donosi novi početak i pretvara voljenu osobu u centar njegovog sveta.
Pogledajte u galeriji fotografije sa koncerta na Belgrade River Festu:
Prva strofa:
Dolaze trenuci kada te tražim
i tvoj glas želim da čujem, makar na minut
Moje su noći prazne, a sati teški
od kada si otišla i ostavila me samog.
Refren:
Ako si ti zvezda koja osvetljava moju noć
onda ti nikada neću dozvoliti da se ugasiš
Nikada neću dozvoliti da se izgubiš iz mog života
jer te volim, da znaš, ludo.
Ako si ti san, probudi me onda kada svane
Ne želim da te izgubim, želim da te držim (u naručju)
Moje srce kuca samo za tebe
Moje svetlo, moj živote, ne ostavljaj me.
Druga strofa:
Gde god da pogledam, vidim tvoje lice
i pitam se da li si i ti negde tamo
Gde god da krenem, tvoj korak me prati
kao svedok da si još uvek ovde.
(Refren se ponavlja)
Nije iznenađenje što je upravo ova numera izazvala možda i najjače emocije na sinoćnjem koncertu u Beogradu. Čim su se začuli prvi taktovi pesme „An Eisai Ena Asteri“, publika je pala u trans, pa je hiljade posetilaca uglas pevalo svaki stih, dok su se sa svih strana podigli telefoni kako bi zabeležili trenutak koji je obeležio veče. Svetla ekrana preplavila su prostor, a emotivna atmosfera pokazala je zbog čega je ova balada poslednjih nedelja postala jedan od najslušanijih hitova u regionu.
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