Prva strofa:

Dolaze trenuci kada te tražim

i tvoj glas želim da čujem, makar na minut

Moje su noći prazne, a sati teški

od kada si otišla i ostavila me samog.

Refren:

Ako si ti zvezda koja osvetljava moju noć

onda ti nikada neću dozvoliti da se ugasiš

Nikada neću dozvoliti da se izgubiš iz mog života

jer te volim, da znaš, ludo.

Ako si ti san, probudi me onda kada svane

Ne želim da te izgubim, želim da te držim (u naručju)

Moje srce kuca samo za tebe

Moje svetlo, moj živote, ne ostavljaj me.

Druga strofa:

Gde god da pogledam, vidim tvoje lice

i pitam se da li si i ti negde tamo

Gde god da krenem, tvoj korak me prati

kao svedok da si još uvek ovde.

(Refren se ponavlja)