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Legendarni muzičar Leni Kravic nizao je hitove na krcatom Ušću u Beogradu, a nismo mogli, a da ne primetimo da je otpevao i veliki hit koji Srbi obožavaju, a koji ima posebnu posvetu.

U pitanju je numera "It Ain't Over 'til It's Over" koju je Leni napisao davne 1991. godine, a koju je posvetio svojoj bivšoj supruzi, a koja je nastala tokom njihove burne veze.

Lisa Bonet Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Smatrao je da će pesma spasiti njihov brak, ali su se na kraju razveli 1993. godine. Par iz braka ima ćerku Zoe Kravic.

Leni nikada nije krio da mu je Lisa bila ogromna inspiracija, ali takođe nije skrivano ni da je u toj vezi, a kasnije i braku bilo velikog nasilja, i to sa njene strane.

Nažalost, njena "prgava narav" po kojoj je bila poznata u Holivudu presudila je ovom odnosu, iako je i nakon kraha braka pričala da joj je Leni "najveća ljubav".

Adrijana Lima Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Takođe se pričalo da je teško podnela kada je Kravic uplovio u vezu sa Adrijanom Limom, bivšom "srpskom snajkom", te da su navodno bili i vereni, jer je smatrala da pevač nikoga osim nje nikada više neće odvesti pred oltar.

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