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Luk Evans već nekoliko godina uživa u vezi sa Franom Tomasom, arhitektom i menadžerom građevinskih projekata iz Madrida. Zajedno su se prvi put zvanično pojavili pred fotografima krajem 2022. godine, iako je njihova romansa počela nešto ranije.

Glumac o partneru govori sa mnogo topline, ističući da mu Tomas pruža mir i stabilnost u nepredvidivom svetu filmske industrije. Opisao ga je kao najboljeg prijatelja, čoveka koji ga smiruje i osobu uz koju postaje bolja verzija sebe.

Luk Evans Foto: Bre Johnson/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njihova veza u međuvremenu je prerasla i u poslovno partnerstvo. Zajedno razvijaju brend BDXY, a Evans je govorio i o želji da u narednim godinama postane roditelj, bilo putem usvajanja ili surogatstva. Par je usvojio i malu jazavičarku Lalu, koju glumac često pokazuje svojim pratiocima.

Zajedno su obišli gotovo ceo svet

Kada im poslovne obaveze dozvole, Evans i Tomas vreme najradije provode putujući. Njihove zajedničke uspomene nastajale su od Ibice i Majamija do Tokija, Francuske, Tajlanda i skijališta u Alpima. Posetili su i Namibiju, gde su uživali u safariju.

Luk Evans Foto: imageSPACE / Sipa USA / Profimedia

Glumac je u intervjuima isticao da sa Tomasom gradi zajednički život, ali bez potrebe da svaki njegov deo izlože javnosti. Takav odnos prema privatnosti nije slučajan – Evans je ranije objašnjavao da je, pošto mu je karijera već javna, intimni život ostao jedna od retkih stvari koje želi da zadrži za sebe.

Sa Mićom Stevanovićem fotografisan na Mikonosu i u Majamiju

Pre nego što je započeo vezu sa Tomasom, Evansov ljubavni život često je punio stranice svetskih tabloida. Posebno interesovanje na Balkanu izazvale su fotografije iz 2015. godine, kada je viđan u društvu Miće Stevanovića, muškarca srpskog porekla.

Pogledajte u galeirji fotografije o kojima je brujala javnost:

1/6 Vidi galeriju Luk Evans i Mića Stevanović bili su jedno vreme u vezi Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Elkin Cabarcas / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Njih dvojica fotografisana su na plaži na Mikonosu, a zatim i tokom boravka u Majamiju. Snimci sa letovanja brzo su obišli medije, dok Evans i Stevanović navode o prirodi svog odnosa nisu detaljno komentarisali. Mediji su ih tada predstavljali kao par, ali njihova bliskost nije dugo ostala u žiži javnosti.

Stevanović se kasnije gotovo potpuno povukao iz medija, dok je Evans nastavio da gradi karijeru i sve pažljivije određuje granicu između onoga što pripada publici i onoga što želi da zadrži samo za sebe.

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