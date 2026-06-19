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Vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, navodno će se već narednog meseca vratiti u Veliku Britaniju zajedno sa suprugom, princom Harijem, i njihovom decom, princem Arčijem i princezom Lilibet. Ukoliko se putovanje zaista realizuje, biće to prvi dolazak cele porodice u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon više od četiri godine.

Prema navodima stranih medija, Hari planira da prisustvuje događajima povodom odbrojavanja do početka Igara nepobedivih, koje će 2027. godine biti održane u Birmingemu.

Princ Hari, princ Vilijam, Megan Markl, Kejt Midlton Foto: Paul Grover / AFP / Profimedia

Međutim, najveću pažnju privukla je informacija da bi mu se ovog puta mogla pridružiti i supruga, kao i njihovo dvoje dece. Izvor blizak paru tvrdi da Hari već dugo priželjkuje da Arčiju i Lilibet pokaže zemlju u kojoj je odrastao i upozna ih sa širim krugom porodice. Navodno oseća veliku tugu zbog toga što njegova deca do sada gotovo da nisu imala priliku da provode vreme sa britanskim rođacima.

Posebno je zanimljivo da je princeza Lilibet, koja je rođena u Kaliforniji 2021. godine, svog dedu, kralja Čarlsa III, navodno videla uživo samo jednom, tokom proslave Platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II 2022. godine.

Megan se, s druge strane, nije pojavila u Britaniji još od događaja organizovanih nakon smrti kraljice Elizabete II. Tokom protekle četiri godine uglavnom je ostajala u njihovom domu u Montecitu u Kaliforniji, dok je Hari samostalno dolazio u London zbog sudskih procesa i humanitarnih obaveza.

Glavni razlog zbog kojeg vojvoda i vojvotkinja nisu dovodili decu u Britaniju bila je dugogodišnja borba oko bezbednosti. Nakon što su 2020. godine napustili kraljevske dužnosti, izgubili su pravo na stalno policijsko obezbeđenje koje finansiraju britanski poreski obveznici.

Hari je više puta javno govorio o tome da ne želi da rizikuje bezbednost svoje porodice. U jednom od svojih ranijih obraćanja istakao je da je Velika Britanija njegov dom i važan deo identiteta njegove dece, ali da ne može da ih dovodi ukoliko nije siguran da će biti adekvatno zaštićeni.

Upravo zbog toga pojavile su se spekulacije da bi eventualni dolazak Megan i dece mogao da znači da je postignut određeni dogovor oko bezbednosnih uslova njihovog boravka. Ipak, zvanična potvrda za sada nije stigla.

Ostaje da se vidi da li će se susret sa kraljem Čarlsom i drugim članovima dinastije zaista dogoditi i da li će dugo očekivano porodično okupljanje označiti početak novog poglavlja u odnosima koji su godinama pod lupom javnosti.

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