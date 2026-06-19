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Supruga milijardera Džefa Bezosa, Loren Sančez Bezos, odlučila je javno da progovori o onome što je dugo sakrivala - strahu i sramu zbog disleksije koja ju je pratila tokom cele karijere.

"Napravila sam puno grešaka pred kamerama. Možete me videti kako se nasmejem i kažem: 'Ups'. (Puno puta). Ali iza tog osmeha? Strah. Neugoda. Kritičari su govorili da ne zaslužujem biti tamo. To me pogodilo. Trudila sam se to ne pokazati i jednostavno sam se svaki dan iznova pojavljivala", napisala je na Instagramu Emijem nagrađena televizijska voditeljka.

"I dalje ponekad pogrešim u rečima. I dalje pročitam neke stvari tri ili četiri puta. Ali više me nije sram. Trebalo mi je dugo da dođem do toga. Ako se ti ili tvoje dete borite s disleksijom, zapamtite ovo: možda učite na drugačiji način, ali drugačiji ne znači manje sposoban. 'Ups', je zvuk napretka", dodala je.

Njena objava iznenadila je mnoge, a Kris Džener joj je ostavila komentar: "UPS!!!!!! Hvala ti što si takva inspiracija nama i svima koji se bore s disleksijom".

Kris Džener, Met Gala
Kris Džener Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, Bezos se zaljubio u Loren dok je još bio u braku s Mekenzi Skot s kojom je dobio četvoro dece. U to vreme, Sančez bila udata za Patrika Vitsela.

Tada je njihov ljubavni četvorougao izazvao prave medijske skandale. Džef i Loren tajno su se viđali iza leđa svojih bračnih partnera, a navodno su se upoznali preko njenog tadašnjeg supruga. Verili su se 2023. nakon gotovo pet godina veze, a venčali su se u junu 2025. godine.

(Kurir.rs/Najžena)

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