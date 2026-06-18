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Premijera filma održana je u bioskopu Pathe u Kazablanki. Monika Beluči izrazila je oduševljenje toplim dočekom, poručivši da obožava Maroko, njegove ljude i hranu, kao i da joj je bila velika čast da sarađuje sa talentovanim rediteljskim dvojcem Adilom i Bilalom.

Zanosna Italijanka (61) u ovom arapskom akcionom blokbasteru tumači Đuliju Leone, moćnu šeficu kriminalnog sindikata zaduženu za evropsku mrežu krijumčarenja droge. Premijeru je organizovala produkcijska kuća UVF Maroc, a crvenim tepihom su, pored Monike, prošetali i rediteljski duo Adil El Arbi i Bilal Fallah

Film "Sedam pasa" važi za jedan od najskupljih projekata u istoriji arapske kinematografije. Sniman je po najvišim svetskim standardima, uz podršku saudijskih filmskih studija u Rijadu, a nakon premijere ostvario je veliki uspeh na bioskopskim blagajnama širom Bliskog istoka i Severne Afrike.

Monika Beluči doputovala je u Maroko u klasičnom elegantnom odelu, koje je kombinovala sa dugom košuljom i glomaznijom torbom. Svaki detalj njenog stajlinga savršeno se uklopio u prepoznatljiv, sofisticirani stil italijanske dive.

Za premijeru je odabrala čipkanu haljinu midi dužine, dok sunčane naočare nije skidala ni u zatvorenom prostoru. Sandale sa debelom štiklom predstavljale su zanimljiv kontrast elegantnoj odevnoj kombinaciji, ali je poznato da Monika već godinama preferira upravo ovakav model obuće.

Nakon što je na početku karijere pratila modne trendove, Monika Beluči se kasnije okrenula autentičnijem stilu, od kojeg je izgradila svoj prepoznatljiv modni pečat. Monohromatska izdanja u crnoj boji i obuća sa platformom, odnosno veoma visokom štiklom, postali su njeni zaštitni znaci.

Dok jedni hvale njen stil zbog toga što odudara od uniformisanosti koja često vlada na javnoj sceni, drugi smatraju da bi slavna glumica trebalo da bude modernije i upečatljivije stilizovana.

Monika Beluči već godinama sarađuje sa stilistkinjom Barbarom Baumel, dok je za njene frizure zadužen Džon Nolet, koji je bio odgovoran i za izgled na premijeri u Maroku. Za šminku se pobrinula Leticija Karnevale, dok je nakit, kao i mnogo puta do sada, potpisala luksuzna kuća Cartier.

Na Instagramu se nižu komentari da je Monika očaravajuće lepa i da izgleda gotovo savršeno. Ipak, spektakularan dolazak na premijeru zamalo je zasenio manji incident – glumica se spotakla na crvenom tepihu nakon što je došlo do sudara sa jednim muškarcem. Srećom, nije pala, već je bez zadrške nastavila da pozdravlja zvanice, pokazavši smirenost i iskustvo koje dolazi sa dugogodišnjim pojavljivanjem na velikim javnim događajima.

Moniku Beluči i u sedmoj deceniji života mnogi nazivaju boginjom lepote, iako se ženama njenih godina često neopravdano zamera starenje. Ona je za brojne obožavaoce primer bezvremenske atraktivnosti i dokaz da lepota ne poznaje godine. Zato bi oni koji veruju da je privlačnost rezervisana isključivo za mladost trebalo da pogledaju upravo ovu slavnu glumicu.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Monika Beluči