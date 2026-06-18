Slušaj vest

Kejt Midlton bila je žrtva "namerne zloupotrebe" nakon što je jedan bolnički radnik pokušao da proda informacije iz njenog zdravstvenog kartona. Dve i po godine nakon što je princeza od Velsa operisana u prestižnoj privatnoj bolnici u Londonu, potvrđene su sumnje da je deo medicinskog osoblja želeo da iskoristi njen boravak u ovoj zdravstvenoj ustanovi radi finansijske koristi, čime je potencijalno mogao da izazove veliki skandal.

Situacija je bila više nego osetljiva. Kejt Midlton je u to vreme, početkom 2024. godine, bila operisana u čuvenoj bolnici The London Clinic.Javnosti je saopšteno da je princeza podvrgnuta abdominalnom hirurškom zahvatu, bez otkrivanja dodatnih detalja.

Klinika u Londonu na kojoj se lečila Kejt Midlton Foto: Lucy North / PA Images / Profimedia Slično

Kejt je dve nedelje boravila u bolnici, u isto vreme kada se tamo lečio i kralj Čarls, nakon operacije benignog povećanja prostate. Tokom lečenja u bolnici The London Clinic, monarhu je dijagnostikovan rak koji nije bio povezan sa pomenutim zdravstvenim problemom.

Bila je to velika kriza za britansku kraljevsku porodicu, jer su se dva njena istaknuta člana istovremeno suočavala sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Situaciju je dodatno zakomplikovalo povlačenje Kejt Midlton iz javnosti, što je pokrenulo brojne teorije zavere koje su vremenom poprimile i bizarne razmere. U jeku glasina, princeza je 22. marta saopštila da boluje od raka.

Kasnije se saznalo da je pokušaj krađe njenih privatnih medicinskih podataka iz bolnice imao značajan uticaj na odluku da se upravo tog datuma obrati javnosti i otkrije detalje o svom zdravstvenom stanju, kako je neko drugi ne bi preduhitrio objavljivanjem informacija. Londonska klinika potom je pokrenula internu istragu o ovom ozbiljnom incidentu.

Kejt Midlton i princ Vilijam Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Završena krivična istaga

Sumnje su sada i zvanično potvrđene. Kancelarija poverenika za informacije završila je istragu o kršenju bezbednosti zdravstvenog kartona Kejt Midlton.

Kako je saopšteno, Kancelarija poverenika za informacije (ICO) "završila je krivičnu istragu o nezakonitom pribavljanju i otkrivanju medicinskih informacija treće strane bez saglasnosti kontrolora podataka, a u vezi sa kršenjem bezbednosti koje je Londonska klinika prijavila u martu 2024. godine".

Zdravstveni radnik iz londonske klinike dobio je otkaz nakon interne istrage, a izrečeno mu je i "formalno upozorenje". Kancelarija poverenika za informacije (ICO) ocenila je da je takva mera predstavljala "odgovarajući i srazmeran odgovor u okviru sprovođenja zakona", prenosi The Mirror.

ICO je dodao da je ponašanje zaposlenog "uključivalo namernu zloupotrebu veoma osetljivih ličnih podataka i pokušaj njihovog otkrivanja radi finansijske koristi, što predstavlja jasno kršenje poverenja".

Klinika u Londonu Foto: Pete Titmuss / Alamy / Profimedia

Oglasili se iz londonske bolnice

Džen Halm, izvršni direktor za regulatorni nadzor, izjavio je:

"Ljudi bi trebalo da mogu da veruju da su lični podaci koje poveravaju zdravstvenim ustanovama bezbedni i zaštićeni od zloupotrebe. Kada se to poverenje naruši, važno je da nam zakon omogući da preduzmemo odgovarajuće mere. Nećemo oklevati da pokrenemo krivični postupak kada procenimo da je to neophodno i srazmerno težini prekršaja."

Portparol Londonske klinike izjavio je:

"Izuzetno smo ponosni na to što svakom pacijentu u Londonskoj klinici pružamo najviše standarde nege i diskrecije. Zadovoljni smo što je saradnja sa Kancelarijom poverenika za informacije (ICO) dovela ovaj izolovani i veoma neprijatan incident do okončanja. Utvrđeno je da bolnica nije prekršila propise", prenosi The Guardian.

Princeza od Velsa je početkom 2025. godine saopštila da je u remisiji.

"Veliko je olakšanje što sam sada u remisiji i ostajem fokusirana na oporavak. Kao što svako ko se suočio sa dijagnozom raka zna, potrebno je vreme da se čovek prilagodi novoj stvarnosti. Preda mnom je još dug put, ali raduje me ono što dolazi. Hvala svima na kontinuiranoj podršci."

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana