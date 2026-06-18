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Tom Felton, dečja zvezda koja je svetsku slavu stekla kao Drako Melfoj u serijalu Hari Poter odrastao je pred kamerama, izgradio uspešnu karijeru nakon čarobnjačke franšize kroz filmove, serije i knjigu memoara, i danas ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije.

Vesti da se Tom Felton navodno ponovo pridružio ekskluzivnoj aplikaciji za upoznavanje Raya nakon prekida dugogodišnje veze sa Roksan Danijom ponovo su podstakle interes javnosti za jednog od najpoznatijih glumaca svoje generacije.

Iako će ga većina zauvek pamtiti kao Draka Melfoja iz filmskog serijala „Hari Poter“, Feltonova priča počinje mnogo pre nego što je zakoračio u Hogvorts.

Tom Felton u ulozi Draka Melfoja u serijalu filmova o Hariju Poteru:

1/7 Vidi galeriju Tom Felton u ulozi Draka Melfoja u serijalu filmova o Hariju Poteru Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Warner Bros Co / Everett / Profimedia, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Tom Felton rođen je 22. septembra 1987. godine u Epsomu, u engleskom okrugu Sari. Odrastao je sa trojicom starije braće, a već kao dečak pokazivao je interesovanje za glumu i nastupe. Prve korake napravio je kroz televizijske reklame, da bi ubrzo dobio i prve filmske uloge.

Njegov veliki filmski debi stigao je 1997. godine u porodičnoj komediji „The Borrowers“, a dve godine kasnije pojavio se uz Džodi Foster i Čou Jun-Fata u istorijskoj drami „Anna and the King“. Upravo su ti projekti otvorili vrata dečaku koji će ubrzo postati jedno od najpoznatijih lica filmske industrije.

Godine 2000. Felton je prošao audiciju za ekranizaciju romana Dž. K. Rouling. Zanimljivo je da u početku nije bio upoznat sa knjigama o Hariju Poteru, ali njegov talenat bio je dovoljan da osvoji producente. Uloga Draka Melfoja, Harijevog najvećeg školskog suparnika, promenila mu je život.

Foto: Printskrin

Samo 13 godina imao je kada je počelo snimanje prvog filma „Hari Poter i Kamen mudrosti“, a tokom narednih deset godina odrastao je pred kamerama zajedno sa Danijelom Redklifom, Emom Votson i Rupertom Grintom.

Za potrebe uloge Felton je redovno morao da boji svoju prirodno smeđu kosu u prepoznatljivu platinasto plavu nijansu. Tokom godina snimanja, kroz kosu mu je prošlo na stotine tretmana izbeljivanja, zbog čega je često govorio da je održavanje Malfojevog izgleda bio jedan od najzahtevnijih delova posla.

Iako je na ekranu glumio negativca, iza kulisa bio je poznat kao jedan od najduhovitijih članova glumačke ekipe. Posebno je ostalo zapamćeno njegovo prijateljstvo sa Emom Votson, koja je godinama kasnije priznala da je kao devojčica bila zaljubljena u njega.

Ema Votson kao Hermiona Foto: Warner Bros / Pacific coast news / Profimedia

Nakon završetka serijala 2011. godine, Felton je nastavio karijeru van čarobnjačkog sveta. Pojavio se u filmovima „Rise of the Planet of the Apes“, „Belle“, „A United Kingdom“ i „Megan Leavey“, dok je na televiziji ostvario zapažene uloge u serijama „Murder in the First“ i „Origin“.

Posebnu pažnju privukao je kada se pridružio popularnoj seriji „The Flash“. U trećoj sezoni tumačio je Džulijana Alberta, forenzičara iz policije Central Cityja, čime je stekao novu bazu fanova među ljubiteljima superherojskih priča.

Godine 2022. objavio je autobiografsku knjigu „Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard“. U memoarima je otvoreno govorio o odrastanju pod reflektorima, pritiscima slave, borbi sa mentalnim zdravljem i odnosima koje je izgradio tokom snimanja Harija Potera.

Tom Holand i Danijel Redklif 2025. godine Foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebnu pažnju izazvali su delovi knjige posvećeni Emi Votson. Iako su godinama kružile glasine o njihovoj romansi, Felton je pojasnio da nikada nisu bili u vezi, ali da je među njima uvek postojala posebna povezanost i duboko prijateljstvo.

Za razliku od mnogih kolega, Felton je privatni život uglavnom držao daleko od javnosti. Poslednjih godina bio je u vezi sa dizajnerkom nakita Roksan Danijom, no strani mediji sada pišu da je par raskinuo nakon šest godina veze.

Glumac je ranije više puta isticao da mu je privatnost izuzetno važna i da nastoji da živi što normalnijim životom van Holivuda.

Osim glume, Felton se poslednjih godina posvetio muzici, pisanju i radu na društvenim mrežama, gde redovno komunicira sa milionima fanova. Čest je gost konvencija posvećenih Hariju Poteru, a učestvovao je i u specijalu „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“, koji je okupio originalnu glumačku postavu. Protekle pozorišne sezone vratio se ulozi Draka Melfoja u brodvejskoj adaptaciji predstave „Hari Poter i ukleto dete“, a na premijeri ga je podržao i originalni Hari Poter, Danijel Redklif.

Tom Felton 2025. godine Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Iako je prošlo više od dve decenije otkako je prvi put obukao školsku uniformu Slitherina, Felton i dalje ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica generacije koja je odrasla uz Harija Potera. Danas, sa bogatom karijerom iza sebe i brojnim projektima pred sobom, pokazuje da je mnogo više od dečaka kojeg je svet upoznao kao Draka Melfoja.

(Kurir.rs/ showbuzz)

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